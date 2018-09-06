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Повідомили про підозру посадовцеві Волинської ОДА, якого «взяли» на хабарі

Повідомили про підозру посадовцеві Волинської ОДА, якого «взяли» на хабарі
Сьогодні, 11 грудня, слідчі детективи поліції Волині оголосили посадовцю управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації про підозру у вимаганні та одержанні ним неправомірної вигоди.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що вчора, 10 грудня, на хабарі викрили посадовця Волинської ОДА. Зловмисник вимагав і отримав неправомірну вигоду від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.

З власних надійних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.

Санкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

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Теги: хабар, ОДА, підозра, Юрій
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