Повідомили про підозру посадовцеві Волинської ОДА, якого «взяли» на хабарі
Сьогодні, 17:27
Сьогодні, 11 грудня, слідчі детективи поліції Волині оголосили посадовцю управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації про підозру у вимаганні та одержанні ним неправомірної вигоди.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що вчора, 10 грудня, на хабарі викрили посадовця Волинської ОДА. Зловмисник вимагав і отримав неправомірну вигоду від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.
З власних надійних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.
Санкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.
Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що вчора, 10 грудня, на хабарі викрили посадовця Волинської ОДА. Зловмисник вимагав і отримав неправомірну вигоду від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.
З власних надійних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.
Санкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.
Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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