Повідомили про підозру посадовцеві Волинської ОДА, якого «взяли» на хабарі

Сьогодні, 11 грудня, слідчі детективи поліції Волині оголосили посадовцю управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації про підозру у вимаганні та одержанні ним неправомірної вигоди.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, що вчора, 10 грудня, на хабарі викрили посадовця Волинської ОДА. Зловмисник вимагав і отримав неправомірну вигоду від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.Посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.З власних надійних джерел. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАСанкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.