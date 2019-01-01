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Волинянам розповіли, яка альтернатива може бути зрубаній ялинці. ВІДЕО

Волинянам розповіли, яка альтернатива може бути зрубаній ялинці. ВІДЕО
Ялинковий сезон розпочався. То ж, люди тепер постали перед вибором, яке дерево обрати. Вже декілька років у тренді не купувати зрубані ялинки, то ж з'явилося чимало альтернатив.

Ось такі ялини та сосни в контейнерах стають дедалі популярнішими. Вони – хороша альтернатива зрізаним деревам, адже після свят – їхнє життя не закінчується, - повідомляє "12 канал".

Найпопулярніше новорічне дерево – ялиця одноколірна. Вона має насичений темно-зелений колір і взагалі не обсипається, навіть якщо дерево зрізане.

Альтернатива живим ялинкам – штучні. На ринках їхній асортимент не менший ніж живих. Головний плюс такого дерева – довговічність. То ж, використовувати її можна не один новий рік. А от любителі нестандартних рішень вибирають творчий підхід.

Ольга використовує штучні матеріали в поєднанні з природніми. На виконання роботи їй потрібно всього 15 хвилин.

Стримано, строго, оригінально – так флористи описують нині модні композиції в пробірках. Їх також можна замовити на Новий рік.

Середня вартість новорічної композиції – 350 гривень. У стільки ж обійдеться жива ялина чи сосна в горщику заввишки метр.


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Теги: ялинка, альтернатива зрубаному дерево
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