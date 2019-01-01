Волинянам розповіли, яка альтернатива може бути зрубаній ялинці. ВІДЕО
Сьогодні, 19:48
Ялинковий сезон розпочався. То ж, люди тепер постали перед вибором, яке дерево обрати. Вже декілька років у тренді не купувати зрубані ялинки, то ж з'явилося чимало альтернатив.
Ось такі ялини та сосни в контейнерах стають дедалі популярнішими. Вони – хороша альтернатива зрізаним деревам, адже після свят – їхнє життя не закінчується, - повідомляє "12 канал".
Найпопулярніше новорічне дерево – ялиця одноколірна. Вона має насичений темно-зелений колір і взагалі не обсипається, навіть якщо дерево зрізане.
Альтернатива живим ялинкам – штучні. На ринках їхній асортимент не менший ніж живих. Головний плюс такого дерева – довговічність. То ж, використовувати її можна не один новий рік. А от любителі нестандартних рішень вибирають творчий підхід.
Ольга використовує штучні матеріали в поєднанні з природніми. На виконання роботи їй потрібно всього 15 хвилин.
Стримано, строго, оригінально – так флористи описують нині модні композиції в пробірках. Їх також можна замовити на Новий рік.
Середня вартість новорічної композиції – 350 гривень. У стільки ж обійдеться жива ялина чи сосна в горщику заввишки метр.
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Ось такі ялини та сосни в контейнерах стають дедалі популярнішими. Вони – хороша альтернатива зрізаним деревам, адже після свят – їхнє життя не закінчується, - повідомляє "12 канал".
Найпопулярніше новорічне дерево – ялиця одноколірна. Вона має насичений темно-зелений колір і взагалі не обсипається, навіть якщо дерево зрізане.
Альтернатива живим ялинкам – штучні. На ринках їхній асортимент не менший ніж живих. Головний плюс такого дерева – довговічність. То ж, використовувати її можна не один новий рік. А от любителі нестандартних рішень вибирають творчий підхід.
Ольга використовує штучні матеріали в поєднанні з природніми. На виконання роботи їй потрібно всього 15 хвилин.
Стримано, строго, оригінально – так флористи описують нині модні композиції в пробірках. Їх також можна замовити на Новий рік.
Середня вартість новорічної композиції – 350 гривень. У стільки ж обійдеться жива ялина чи сосна в горщику заввишки метр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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