Волинянам розповіли, яка альтернатива може бути зрубаній ялинці. ВІДЕО





Ось такі ялини та сосни в контейнерах стають дедалі популярнішими. Вони – хороша альтернатива зрізаним деревам, адже після свят – їхнє життя не закінчується, - повідомляє



Найпопулярніше новорічне дерево – ялиця одноколірна. Вона має насичений темно-зелений колір і взагалі не обсипається, навіть якщо дерево зрізане.



Альтернатива живим ялинкам – штучні. На ринках їхній асортимент не менший ніж живих. Головний плюс такого дерева – довговічність. То ж, використовувати її можна не один новий рік. А от любителі нестандартних рішень вибирають творчий підхід.



Ольга використовує штучні матеріали в поєднанні з природніми. На виконання роботи їй потрібно всього 15 хвилин.



Стримано, строго, оригінально – так флористи описують нині модні композиції в пробірках. Їх також можна замовити на Новий рік.



Середня вартість новорічної композиції – 350 гривень. У стільки ж обійдеться жива ялина чи сосна в горщику заввишки метр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ялинковий сезон розпочався. То ж, люди тепер постали перед вибором, яке дерево обрати. Вже декілька років у тренді не купувати зрубані ялинки, то ж з'явилося чимало альтернатив.Ось такі ялини та сосни в контейнерах стають дедалі популярнішими. Вони – хороша альтернатива зрізаним деревам, адже після свят – їхнє життя не закінчується, - повідомляє "12 канал" Найпопулярніше новорічне дерево – ялиця одноколірна. Вона має насичений темно-зелений колір і взагалі не обсипається, навіть якщо дерево зрізане.Альтернатива живим ялинкам – штучні. На ринках їхній асортимент не менший ніж живих. Головний плюс такого дерева – довговічність. То ж, використовувати її можна не один новий рік. А от любителі нестандартних рішень вибирають творчий підхід.Ольга використовує штучні матеріали в поєднанні з природніми. На виконання роботи їй потрібно всього 15 хвилин.Стримано, строго, оригінально – так флористи описують нині модні композиції в пробірках. Їх також можна замовити на Новий рік.Середня вартість новорічної композиції – 350 гривень. У стільки ж обійдеться жива ялина чи сосна в горщику заввишки метр.

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