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У Луцьку створять центр терапії залежностей

У Луцьку створять центр терапії залежностей
Комунальне підприємство «Волинський обласний наркологічний диспансер» Волинської обласної ради перейменовуватимуть на комунальне підприємство «Волинський медичний центр терапії залежностей» Волинської обласної ради.

Про це стало відомо 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства.

Начальник управління охорони здоров`я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк попросив членів комісії підтримати питання, адже це – хороша практика інших міст України. Зазначив, що структура в цілому не зміниться, можливі лише деякі кадрові питання, зокрема, незначна оптимізація.

Відповідно, зі зміною назви редагуватимуть і статут комунального підприємства.

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Теги: медицина, Луцьк
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