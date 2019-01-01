У Луцьку створять центр терапії залежностей





Про це стало відомо 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства.



Начальник управління охорони здоров`я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк попросив членів комісії підтримати питання, адже це – хороша практика інших міст України. Зазначив, що структура в цілому не зміниться, можливі лише деякі кадрові питання, зокрема, незначна оптимізація.



Відповідно, зі зміною назви редагуватимуть і статут комунального підприємства.

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