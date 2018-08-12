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Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями

Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
Військовослужбовці 14-ї ОМБР молодший сержант Андрій Войтович та солдат Сергій Сирота загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі с. Золоте Луганської області.

Завтра, 12 грудня, тіла Героїв привезуть на Волинь. Відспівування загиблих заплановано у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, повідомляє Луцька міська рада.

Про точний час повідомлять додатково.

Похоронять військовослужбовців у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району.

У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області завтра, 12 грудня, оголосили днем жалоби.

На знак скорботи приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.

Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.


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Теги: Сергій Сирота, загибель, бійці, Волинь, Луцьк, прощання
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