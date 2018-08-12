Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями

Військовослужбовці 14-ї ОМБР молодший сержантта солдатЗавтра, 12 грудня, тіла Героїв привезуть на Волинь. Відспівування загиблих заплановано у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, повідомляє Луцька міська рада.Про точний час повідомлять додатково.Похоронять військовослужбовців у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району.У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області завтра, 12 грудня,На знак скорботи приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.