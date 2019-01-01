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Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
У Ковелі в ЖК «Парковий квартал» продають однокімнатні квартири за акційною ціною – від 21 000$.

У «Парковому кварталі» вже збудовані дві п’ятиповерхівки. Наразі квартири продаються у третьому будинку, який також почали зводити, пише "Перший".

Що за квартири?

Загальна площа – 43,77 м2. Квартира є доволі просторою, для порівняння: двокімнатні квартири типового радянського планування у панельних будинках мали площу близько 45 м2.

Площа кімнати – 16,95 м2, що дозволяє поділити її на окремі зони: так званий громадський простір та місце для сну. Також в квартирі – велика кухня (14,18 м2), суміщений санвузол (4,11 м2), коридор (4,51 м2) та лоджія (4,02 м2).




До кінця року – менше місяця і до новорічно-різдвяних свят Будівельна компанія «Інвестор» підготувала відразу два сюрпризи для своїх клієнтів. По-перше, усі покупці житла гарантовано отримують сертифікати на знижку від «Фокстроту». По-друге, стають учасниками розіграшу.
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Яка ціна акційних квартир?

Ціна на однокімнатні квартири – 11 515 грн/м2.

Також можливе відтермінування до травня 2021 року. Вартість квадратного метра у такому випадку буде залежати від розміру першого внеску.
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни. Із нового року планують подорожчання: орієнтовно на тисячу гривень за квадратний метр. Таке рішення пов’язане з низкою об’єктивних обставин: постійним зростанням цін на будівельні матеріали, інфляцією, черговим підвищенням мінімальної зарплати.

Які іще пропозиції у «Парковому кварталі»?

Житло. У другому будинку ЖК «Парковий квартал», який уже збудований, також є двокімнатні квартири загальною площею 62 м2. Ціна – 12 500 грн/м2 при умові повної оплати. Також є можливість відтермінування від 6 до 9 місяців.

Комерція. У ЖК «Парковий квартал» також почали продаж комерційних приміщень під магазини й офіси.
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Які переваги такої нерухомості?

1. Клієнти – завжди під боком. У перших двох будинках ЖК «Парковий квартал» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Тож загалом тут буде проживати близько 200 сімей, тобто – не менше пів тисячі людей.

2. Вигідна ціна та можливість відтермінування. Ціна за умови повної оплати – 15 000 грн/м2. Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10% (у цьому випадку вартість квадрата буде – 15 500 грн).

3. Планування на власний смак. Є декілька варіантів комерційних приміщень: площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2. У них є можливість вільного планування і поділу на окремі кімнати.

4. Зручне розташування неподалік центру. «Парковий квартал» розташований у спальному мікрорайоні, що неподалік центру міста.

5. Стильний ЖК із якісних будматеріалів. «Паркрвий квартал» – це сучасний житловий комплекс із модним дизайном фасадів та продуманими деталями для комфорту мешканців.

Нагадаємо, житловий комплекс «Парковий квартал» розташований на вулиці Глібова за 2,5 км від центру міста. Поруч є два дитячих садки та дві школи. На території – зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.

Як розгортаються будівельні роботи у «Парковому кварталі», можна переглянути у відео.



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, акційні ціни, Ковель
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