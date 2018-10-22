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Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу

Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу
В Центр ендоурології та трансплантації нирки Ковельського МТМО звернувся пацієнт зі скаргами на наявність крові в сечі (гематурію).

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Ковельського МТМО.

При проведенні УЗД органів малого таза була виявлена велика пухлина сечового міхура на ніжці, яка була підтверджена під час дообстеження на комп'ютерній томографії.

Лікарі Центру ендоурології та трансплантації нирки провели складну операцію без жодного розрізу та повністю видалили пухлину. Як повідомляють у дописі, наразі пацієнт почуває себе задовільно.

Додамо. що вже 38 пацієнтів з великими пухлинами сечового міхура прооперовано ендоскопічно лише у 2019 році .


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Теги: ковель, операція, пухлина
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