Для волинських педагогів-шістдесятників встановлять меморіальну дошку





Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму 11 грудня, - пише



У межах змін до Регіональної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки, як повідомила начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара, пропонували додати 55 тисяч гривень на встановлення меморіальної дошки Дмитру та Вірі Іващенкам на проспекті Волі, 11 у Луцьку. З її слів, дошка вже виготовлена.



Також пропонували зняти 205 тисяч фінансової допомоги редакційно-видавничій групі «Науковий центр історичних студій Волині». Фінансування лишатимуть на перший квартал року. Група працює над виданням книг «Реабілітовані історією» та «Книга скорботи». На Волині вже видали чотири томи книги «Реабілітовані історією» та друкують п’ятий.



Члени комісії рекомендували підтримати виділення 55 тисяч на встановлення меморіальної дошки. Щодо підтримки видання книг, ситуацію планують додатково вивчити.

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