вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для волинських педагогів-шістдесятників встановлять меморіальну дошку

Для волинських педагогів-шістдесятників встановлять меморіальну дошку
Пам'ять волинських педагогів-шістдесятників вшанують встановленням меморіальної дошки на центральному проспекті міста.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму 11 грудня, - пише ІА Волинські новини.

У межах змін до Регіональної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки, як повідомила начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара, пропонували додати 55 тисяч гривень на встановлення меморіальної дошки Дмитру та Вірі Іващенкам на проспекті Волі, 11 у Луцьку. З її слів, дошка вже виготовлена.

Також пропонували зняти 205 тисяч фінансової допомоги редакційно-видавничій групі «Науковий центр історичних студій Волині». Фінансування лишатимуть на перший квартал року. Група працює над виданням книг «Реабілітовані історією» та «Книга скорботи». На Волині вже видали чотири томи книги «Реабілітовані історією» та друкують п’ятий.

Члени комісії рекомендували підтримати виділення 55 тисяч на встановлення меморіальної дошки. Щодо підтримки видання книг, ситуацію планують додатково вивчити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: педагоги-шістдесятники, пам'ять, меморіальна дошка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За день 53 тисячі лучан скористувалися е-квитком
Сьогодні, 23:23
На Волині водіїв штрафують за перевезення дітей без автокрісла
Сьогодні, 22:35
Для волинських педагогів-шістдесятників встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 22:13
Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу
Сьогодні, 21:44
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
Сьогодні, 21:17
Схожі новини
У Луцьку відкрили меморіальну дошку заслуженому журналісту У Луцьку відкрили меморіальну дошку заслуженому журналісту
14 червень, 2017, 11:29
Ще одному волинському Герою відкрили меморіальну дошку. ФОТО Ще одному волинському Герою відкрили меморіальну дошку. ФОТО
15 травень, 2016, 19:44
У Луцьку встановлять меморіальну дошку Герою У Луцьку встановлять меморіальну дошку Герою
08 липень, 2015, 15:32
Відкрили ще одну меморіальну дошку волинському бійцю Відкрили ще одну меморіальну дошку волинському бійцю
17 квітень, 2015, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За день 53 тисячі лучан скористувалися е-квитком
Сьогодні, 23:23
 0
На Волині водіїв штрафують за перевезення дітей без автокрісла
Сьогодні, 22:35
 0
Для волинських педагогів-шістдесятників встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 22:13
 0
Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу
Сьогодні, 21:44
 0
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8