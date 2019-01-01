За день 53 тисячі лучан скористувалися е-квитком
Сьогодні, 23:23
Із 20 грудня на міських маршрутах у Луцьку працюють тролейбуси та автобуси, які обладнанні валідаторами. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.
Як повідомили у Луцькій міській раді, за станом на 20 годину у транспортних засобах здійснено понад 53 тисячі транзакцій з оплати проїзду, - пише ІА Волинські новини.
Зокрема:
– КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – 42 495 транзакцій;
– ТОВ «АТП-Луцьк» автобусний маршрут № 23 – 395 транзакцій;
– ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД автобусні маршрути № 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а – 9 753 транзакцій;
– ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 – 1 103 транзакції.
«Висловлюємо вдячність лучанам, які активно користуються електронним квитком та з розумінням віднеслись до ситуації, яка сьогодні виникла з громадським транспортом. Впровадження системи АСОП є вимогою закону та часу.
Також велика вдячність активним громадянам, які об’єдналися у групи в соцмережах та месенджерах й підвозять один одного власним автотранспортом на роботу та навчання», – наголошують у міській раді.
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Як повідомили у Луцькій міській раді, за станом на 20 годину у транспортних засобах здійснено понад 53 тисячі транзакцій з оплати проїзду, - пише ІА Волинські новини.
Зокрема:
– КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – 42 495 транзакцій;
– ТОВ «АТП-Луцьк» автобусний маршрут № 23 – 395 транзакцій;
– ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД автобусні маршрути № 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а – 9 753 транзакцій;
– ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 – 1 103 транзакції.
«Висловлюємо вдячність лучанам, які активно користуються електронним квитком та з розумінням віднеслись до ситуації, яка сьогодні виникла з громадським транспортом. Впровадження системи АСОП є вимогою закону та часу.
Також велика вдячність активним громадянам, які об’єдналися у групи в соцмережах та месенджерах й підвозять один одного власним автотранспортом на роботу та навчання», – наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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