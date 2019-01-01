12 грудня на Волині: гортаючи календар

Наталія Попова (на фото).



Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук .



Крім того, особисте свято відзначає начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Луцької міської ради Ольга Люфт.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



Сьогодні відзначається День сухопутних військ України.



На жаль, 12 грудня 2019 року на Волині - трагічний день. У зв'язку з похованням військовослужбовців 14 ОМБр Андрія Войтовича та Сергія Сироти, які підірвалися у зоні бойових дій, на Волині 12 грудня



На Волині цього дня у 1939 році була заснована «Луцька міська швидка допомога».

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