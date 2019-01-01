Луцькі архітектори обговорили облаштування міста





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Нове спеціальне засідання Волинської організації НСАУ, яке відбулося 10 грудня, було присвячене обговоренню представлених концепцій облаштування скверу авіаторів на році вулиці Стрілецької та проспекту Грушевського.



Представляючи нові конкурсні роботи, головний архітектор міста Веніамін Туз відзначив, що попри критику і численні зауваження, діалог влади з архітекторами поглиблюється:



«Ми робимо багато цікавих і корисних для себе висновків стосовно нашої роботи і трансформуємо в задачі, які дозволять нам вирішити важкі питання по місту. Один з таких етапів – невеличка площа скверу авіаторів».



Зі слів посадовця, конкурс показав широке представництво та інтерес до Луцька: учасниками надано 19 проєктів, серед яких є пропозиції архітекторів Харкова, Одеси, Сум та інших міст. Помітний як кількісний, так і якісний поступ у пропонованих концепціях, що дозволяє ставити складніші та масштабніші завдання перед конкурсантами. Готуються нові важливі конкурси: на реконструкцію Старого ринку, а також у перспективі – Київського майдану. Посадовець запропонував спілчанам висловити свої пропозиції про умови нового важливого конкурсу, який буде оголошений найближчим часом, – на реконструкцію Старого ринку.



В обговорення активно включилися молоді архітектори спілки. Вони відзначили багато цікавих ідей авторів концепцій, які ґрунтовно підійшли до їхньої розробки. Юлія Кожина звернула увагу на реалізацію в проєктах ідеї вшанування історії авіації міста: це символічні «літачки», скульптури, малі архітектурні форми. Олександра Вітинська відзначила проєкт, автори якого врахували не лише особливості й тему локації, а й сусідство з «Променем», пішохідні й транспортні потоки. А на думку Дмитра Кирилюка, бетонна архітектурна форма одного з проєктів, яка втілює ідею цього простору, є небезпечною для дітей.



Зауваження інших спілчан стосувалися урбаністичних та містобудівних питань, які в представлених проєктах не були до кінця враховані. Галина Шевчук звернула увагу колег на проблеми озеленення, безпеки і доречності малих архітектурних форм у кількох роботах. Вона запропонувала оговорювати ці вимоги в умовах майбутніх конкурсів, щоб відразу «відфільтровувати» невідповідні пропозиції.



Андрош Бідзіля і Євген Ходаковський висловили сумнів, чи варто організовувати всеукраїнські конкурси для вирішення облаштування невеликих міських площ, і запропонували вирішувати ці «малі» питання урбаністично, тобто у комплексі з більшими міськими зонами – коли кожна ділянка міста є частиною чогось цілого.



Олександр Балан нагадав колегам про численні попередні конкурси і запропонував «взяти олівці і зробити щось своє». Він привітав проведення відкритих архітектурних конкурсів, де можуть народитися нові ідеї. Фахівець зауважив доречність двох етапів розгляду ідей: спочатку у вигляді ескізів з наступною деталізацією найбільш цікавих концепцій, рухаючись від загального до конкретного. Це спрощує і пришвидшує роботу як організаторів, так і учасників відбору.



Андрій Жига поставив питання про обов’язкову участь відділу охорони культурної спадщини міськради в організації архітектурних конкурсів.



Тарас Рабан зауважив, що підхід до облаштування скверу авіаторів і реконструкція Старого ринку – це різні за масштабами і підходами завдання, які потребують відповідних вимог до конкурсантів, але сама практика проведення конкурсів ідей є дуже потрібною і корисною.



Веніамін Туз запропонував спілчанам обдумати і подати свої рекомендації організаторам нового конкурсу на реконструкцію Старого ринку. Всі учасники зустрічі відзначили позитивну тенденцію поглиблення співпраці і комунікації фахового архітектурного середовища з міською владою задля вирішення нагальних міських проблем, адже «завдань у нас дуже багато».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахова архітектурна спільнота активно долучилася до обговорення конкурсних проєктів облаштування кількох міських локацій, ініційованих Луцькою міськрадою. Волинські архітектори-спілчани вже висловили свої думки з приводу проєктів на тему Театрального майдану.Про це пише Маша Пилипчук для ІА Волинські новини.Нове спеціальне засідання Волинської організації НСАУ, яке відбулося 10 грудня, було присвячене обговоренню представлених концепцій облаштування скверу авіаторів на році вулиці Стрілецької та проспекту Грушевського.Представляючи нові конкурсні роботи, головний архітектор міставідзначив, що попри критику і численні зауваження, діалог влади з архітекторами поглиблюється:«Ми робимо багато цікавих і корисних для себе висновків стосовно нашої роботи і трансформуємо в задачі, які дозволять нам вирішити важкі питання по місту. Один з таких етапів – невеличка площа скверу авіаторів».Зі слів посадовця, конкурс показав широке представництво та інтерес до Луцька: учасниками надано 19 проєктів, серед яких є пропозиції архітекторів Харкова, Одеси, Сум та інших міст. Помітний як кількісний, так і якісний поступ у пропонованих концепціях, що дозволяє ставити складніші та масштабніші завдання перед конкурсантами. Готуються нові важливі конкурси: на реконструкцію Старого ринку, а також у перспективі – Київського майдану. Посадовець запропонував спілчанам висловити свої пропозиції про умови нового важливого конкурсу, який буде оголошений найближчим часом, – на реконструкцію Старого ринку.В обговорення активно включилися молоді архітектори спілки. Вони відзначили багато цікавих ідей авторів концепцій, які ґрунтовно підійшли до їхньої розробки.звернула увагу на реалізацію в проєктах ідеї вшанування історії авіації міста: це символічні «літачки», скульптури, малі архітектурні форми.відзначила проєкт, автори якого врахували не лише особливості й тему локації, а й сусідство з «Променем», пішохідні й транспортні потоки. А на думку, бетонна архітектурна форма одного з проєктів, яка втілює ідею цього простору, є небезпечною для дітей.Зауваження інших спілчан стосувалися урбаністичних та містобудівних питань, які в представлених проєктах не були до кінця враховані.звернула увагу колег на проблеми озеленення, безпеки і доречності малих архітектурних форм у кількох роботах. Вона запропонувала оговорювати ці вимоги в умовах майбутніх конкурсів, щоб відразу «відфільтровувати» невідповідні пропозиції.висловили сумнів, чи варто організовувати всеукраїнські конкурси для вирішення облаштування невеликих міських площ, і запропонували вирішувати ці «малі» питання урбаністично, тобто у комплексі з більшими міськими зонами – коли кожна ділянка міста є частиною чогось цілого.нагадав колегам про численні попередні конкурси і запропонував «взяти олівці і зробити щось своє». Він привітав проведення відкритих архітектурних конкурсів, де можуть народитися нові ідеї. Фахівець зауважив доречність двох етапів розгляду ідей: спочатку у вигляді ескізів з наступною деталізацією найбільш цікавих концепцій, рухаючись від загального до конкретного. Це спрощує і пришвидшує роботу як організаторів, так і учасників відбору.поставив питання про обов’язкову участь відділу охорони культурної спадщини міськради в організації архітектурних конкурсів.зауважив, що підхід до облаштування скверу авіаторів і реконструкція Старого ринку – це різні за масштабами і підходами завдання, які потребують відповідних вимог до конкурсантів, але сама практика проведення конкурсів ідей є дуже потрібною і корисною.Веніамін Туз запропонував спілчанам обдумати і подати свої рекомендації організаторам нового конкурсу на реконструкцію Старого ринку. Всі учасники зустрічі відзначили позитивну тенденцію поглиблення співпраці і комунікації фахового архітектурного середовища з міською владою задля вирішення нагальних міських проблем, адже «завдань у нас дуже багато».

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