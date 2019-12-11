На Волині – найдорожче пробне ЗНО
Сьогодні, 01:03
Залежно від регіону пробне ЗНО у 2020 році коштуватиме від 138 до 150 грн.
Про це пишуть ФАКТИ.
Найдорожчим пробне ЗНО 2020 буде у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Залежно від області вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання складатиме від 138 до 150 грн.
Ціна пробного ЗНО у 2020 році становитиме:
- Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська області – 138 грн;
- Полтавська, Сумська, Харківська області – 141 грн;
Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області – 142 грн;
- Луганська і Донецька області – 144 грн;
- АР Крим, Херсонська і Миколаївська області – 145 грн;
Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська,
- Львівська, Волинська, Хмельницька та Рівненська області – 150 грн.
Зареєструватися на пробне ЗНО можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.
До слова, пробне ЗНО у 2020 році проходитиме 21 і 28 березня. В кожен з днів учасники тестування зможуть перевірити свої знання з одного предмету.
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Про це пишуть ФАКТИ.
Найдорожчим пробне ЗНО 2020 буде у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Залежно від області вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання складатиме від 138 до 150 грн.
Ціна пробного ЗНО у 2020 році становитиме:
- Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська області – 138 грн;
- Полтавська, Сумська, Харківська області – 141 грн;
Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області – 142 грн;
- Луганська і Донецька області – 144 грн;
- АР Крим, Херсонська і Миколаївська області – 145 грн;
Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська,
- Львівська, Волинська, Хмельницька та Рівненська області – 150 грн.
Зареєструватися на пробне ЗНО можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.
До слова, пробне ЗНО у 2020 році проходитиме 21 і 28 березня. В кожен з днів учасники тестування зможуть перевірити свої знання з одного предмету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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