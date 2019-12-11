На Волині – найдорожче пробне ЗНО





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Найдорожчим пробне ЗНО 2020 буде у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.



Залежно від області вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання складатиме від 138 до 150 грн.



Ціна пробного ЗНО у 2020 році становитиме:



- Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська області – 138 грн;



- Полтавська, Сумська, Харківська області – 141 грн;

Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області – 142 грн;



- Луганська і Донецька області – 144 грн;



- АР Крим, Херсонська і Миколаївська області – 145 грн;

Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська,



- Львівська, Волинська, Хмельницька та Рівненська області – 150 грн.



Зареєструватися на пробне ЗНО можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.



До слова, пробне ЗНО у 2020 році проходитиме 21 і 28 березня. В кожен з днів учасники тестування зможуть перевірити свої знання з одного предмету.

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