У Володимирі-Волинському перевіряли підприємців на продаж піротехніки
Сьогодні, 03:25
11-го грудня на Володимир-Волинському госпрозрахунковому ринку рятувальники спільно з правоохоронцями провели рейд з виявлення продажу піротехнічних засобів. Зазначимо, що продавати піротехніку на ринках заборонено.
Під час рейду проводили профілактичні бесіди з продавцями та роздавали інформаційні листівки, - пише БУГ.
"З настанням новорічних свят здійснюється перевірка продажу піротехнічних засобів побутового споживчого призначення в не призначених для цього місцях.
Це світлові, шумові та світло-шумові засоби: петарди, бенгальські вогні, салюти та феєрверки. Рейди з виявлення таких місць продажу проводяться кожного року", – каже Роман Андрієвський, провідний фахівець Володимир-Волинського МРВ УДСНС України у Волинській області лейтенант служби цивільного захисту.
За результатами спільного рейду незаконних місць реалізації піротехнічних засобів побутового споживчого призначення не виявлено.
Правоохоронці зазначають: проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення здійснюються виключно зареєстрованими суб’єктами господарювання, які мають необхідні документи на право виконання небезпечних видів робіт.
Рятувальники наголошують: використання піротехнічних виробів побутового споживчого призначення та власного виробництва на території міста Володимира-Волинського заборонено.
Рятувальники нагадують, де саме забороняється проведення професійних феєрверків:
у місцях, відстань яких менша ніж 100 метрів до потенційно-небезпечних обєктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;
на мостах, шляхопроводах, транспортних магістралях, нафто-, газопродуктопроводах, тощо;
цвинтарях.
Нагадаємо, продавати піротехніку на ринках заборонено.
Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств із універсальним асортиментом товарів дозволено тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні.
На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовувати муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.
Окрім того, згідно з правилами, заборонено розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де є громадські заклади, продавати їх без захищення гнотів ковпачками, плівкою або пакуванням.
Водночас піротехніка повинна бути з паспортом, який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації.
Також заборонено продавати піротехнічні вироби без інструкції із застосування. Вона повинна бути на упакуванні, а коли текст не вміщається, то її додають окремо
Зокрема, ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самих піротехнічних засобів.
Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з піротехнікою: не використовувати петарди та салюти в стані алкогольного сп’яніння, не давати їх неповнолітнім.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час рейду проводили профілактичні бесіди з продавцями та роздавали інформаційні листівки, - пише БУГ.
"З настанням новорічних свят здійснюється перевірка продажу піротехнічних засобів побутового споживчого призначення в не призначених для цього місцях.
Це світлові, шумові та світло-шумові засоби: петарди, бенгальські вогні, салюти та феєрверки. Рейди з виявлення таких місць продажу проводяться кожного року", – каже Роман Андрієвський, провідний фахівець Володимир-Волинського МРВ УДСНС України у Волинській області лейтенант служби цивільного захисту.
За результатами спільного рейду незаконних місць реалізації піротехнічних засобів побутового споживчого призначення не виявлено.
Правоохоронці зазначають: проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення здійснюються виключно зареєстрованими суб’єктами господарювання, які мають необхідні документи на право виконання небезпечних видів робіт.
Рятувальники наголошують: використання піротехнічних виробів побутового споживчого призначення та власного виробництва на території міста Володимира-Волинського заборонено.
Рятувальники нагадують, де саме забороняється проведення професійних феєрверків:
у місцях, відстань яких менша ніж 100 метрів до потенційно-небезпечних обєктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;
на мостах, шляхопроводах, транспортних магістралях, нафто-, газопродуктопроводах, тощо;
цвинтарях.
Нагадаємо, продавати піротехніку на ринках заборонено.
Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств із універсальним асортиментом товарів дозволено тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні.
На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовувати муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.
Окрім того, згідно з правилами, заборонено розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де є громадські заклади, продавати їх без захищення гнотів ковпачками, плівкою або пакуванням.
Водночас піротехніка повинна бути з паспортом, який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації.
Також заборонено продавати піротехнічні вироби без інструкції із застосування. Вона повинна бути на упакуванні, а коли текст не вміщається, то її додають окремо
Зокрема, ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самих піротехнічних засобів.
Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з піротехнікою: не використовувати петарди та салюти в стані алкогольного сп’яніння, не давати їх неповнолітнім.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі-Волинському перевіряли підприємців на продаж піротехніки
Сьогодні, 03:25
До березня 2020 Україна планує змінити мінські угоди
Сьогодні, 02:15
На Волині – найдорожче пробне ЗНО
Сьогодні, 01:03
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За день 53 тисячі лучан скористалися е-квитком
11 грудень, 23:23