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У Володимирі-Волинському перевіряли підприємців на продаж піротехніки

У Володимирі-Волинському перевіряли підприємців на продаж піротехніки
11-го грудня на Володимир-Волинському госпрозрахунковому ринку рятувальники спільно з правоохоронцями провели рейд з виявлення продажу піротехнічних засобів. Зазначимо, що продавати піротехніку на ринках заборонено.

Під час рейду проводили профілактичні бесіди з продавцями та роздавали інформаційні листівки, - пише БУГ.

"З настанням новорічних свят здійснюється перевірка продажу піротехнічних засобів побутового споживчого призначення в не призначених для цього місцях.

Це світлові, шумові та світло-шумові засоби: петарди, бенгальські вогні, салюти та феєрверки. Рейди з виявлення таких місць продажу проводяться кожного року", – каже Роман Андрієвський, провідний фахівець Володимир-Волинського МРВ УДСНС України у Волинській області лейтенант служби цивільного захисту.

За результатами спільного рейду незаконних місць реалізації піротехнічних засобів побутового споживчого призначення не виявлено.

Правоохоронці зазначають: проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення здійснюються виключно зареєстрованими суб’єктами господарювання, які мають необхідні документи на право виконання небезпечних видів робіт.

Рятувальники наголошують: використання піротехнічних виробів побутового споживчого призначення та власного виробництва на території міста Володимира-Волинського заборонено.

Рятувальники нагадують, де саме забороняється проведення професійних феєрверків:

у місцях, відстань яких менша ніж 100 метрів до потенційно-небезпечних обєктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;
на мостах, шляхопроводах, транспортних магістралях, нафто-, газопродуктопроводах, тощо;
цвинтарях.
Нагадаємо, продавати піротехніку на ринках заборонено.

Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств із універсальним асортиментом товарів дозволено тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні.

На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовувати муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.

Окрім того, згідно з правилами, заборонено розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де є громадські заклади, продавати їх без захищення гнотів ковпачками, плівкою або пакуванням.

Водночас піротехніка повинна бути з паспортом, який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації.

Також заборонено продавати піротехнічні вироби без інструкції із застосування. Вона повинна бути на упакуванні, а коли текст не вміщається, то її додають окремо

Зокрема, ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самих піротехнічних засобів.

Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з піротехнікою: не використовувати петарди та салюти в стані алкогольного сп’яніння, не давати їх неповнолітнім.

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Теги: піротехніка, ринок, перевірка
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