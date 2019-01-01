У Володимирі-Волинському перевіряли підприємців на продаж піротехніки





Під час рейду проводили профілактичні бесіди з продавцями та роздавали інформаційні листівки, - пише



"З настанням новорічних свят здійснюється перевірка продажу піротехнічних засобів побутового споживчого призначення в не призначених для цього місцях.



Це світлові, шумові та світло-шумові засоби: петарди, бенгальські вогні, салюти та феєрверки. Рейди з виявлення таких місць продажу проводяться кожного року", – каже Роман Андрієвський, провідний фахівець Володимир-Волинського МРВ УДСНС України у Волинській області лейтенант служби цивільного захисту.



За результатами спільного рейду незаконних місць реалізації піротехнічних засобів побутового споживчого призначення не виявлено.



Правоохоронці зазначають: проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення здійснюються виключно зареєстрованими суб’єктами господарювання, які мають необхідні документи на право виконання небезпечних видів робіт.



Рятувальники наголошують: використання піротехнічних виробів побутового споживчого призначення та власного виробництва на території міста Володимира-Волинського заборонено.



Рятувальники нагадують, де саме забороняється проведення професійних феєрверків:



у місцях, відстань яких менша ніж 100 метрів до потенційно-небезпечних обєктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;

на мостах, шляхопроводах, транспортних магістралях, нафто-, газопродуктопроводах, тощо;

цвинтарях.

Нагадаємо, продавати піротехніку на ринках заборонено.



Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств із універсальним асортиментом товарів дозволено тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні.



На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовувати муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.



Окрім того, згідно з правилами, заборонено розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де є громадські заклади, продавати їх без захищення гнотів ковпачками, плівкою або пакуванням.



Водночас піротехніка повинна бути з паспортом, який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації.



Також заборонено продавати піротехнічні вироби без інструкції із застосування. Вона повинна бути на упакуванні, а коли текст не вміщається, то її додають окремо



Зокрема, ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самих піротехнічних засобів.



Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з піротехнікою: не використовувати петарди та салюти в стані алкогольного сп’яніння, не давати їх неповнолітнім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го грудня на Володимир-Волинському госпрозрахунковому ринку рятувальники спільно з правоохоронцями провели рейд з виявлення продажу піротехнічних засобів. Зазначимо, що продавати піротехніку на ринках заборонено.Під час рейду проводили профілактичні бесіди з продавцями та роздавали інформаційні листівки, - пише БУГ "З настанням новорічних свят здійснюється перевірка продажу піротехнічних засобів побутового споживчого призначення в не призначених для цього місцях.Це світлові, шумові та світло-шумові засоби: петарди, бенгальські вогні, салюти та феєрверки. Рейди з виявлення таких місць продажу проводяться кожного року", – каже, провідний фахівець Володимир-Волинського МРВ УДСНС України у Волинській області лейтенант служби цивільного захисту.За результатами спільного рейду незаконних місць реалізації піротехнічних засобів побутового споживчого призначення не виявлено.Правоохоронці зазначають: проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення здійснюються виключно зареєстрованими суб’єктами господарювання, які мають необхідні документи на право виконання небезпечних видів робіт.Рятувальники наголошують: використання піротехнічних виробів побутового споживчого призначення та власного виробництва на території міста Володимира-Волинського заборонено.Рятувальники нагадують, де саме забороняється проведення професійних феєрверків:у місцях, відстань яких менша ніж 100 метрів до потенційно-небезпечних обєктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;на мостах, шляхопроводах, транспортних магістралях, нафто-, газопродуктопроводах, тощо;цвинтарях.Нагадаємо, продавати піротехніку на ринках заборонено.Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств із універсальним асортиментом товарів дозволено тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні.На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовувати муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.Окрім того, згідно з правилами, заборонено розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де є громадські заклади, продавати їх без захищення гнотів ковпачками, плівкою або пакуванням.Водночас піротехніка повинна бути з паспортом, який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації.Також заборонено продавати піротехнічні вироби без інструкції із застосування. Вона повинна бути на упакуванні, а коли текст не вміщається, то її додають окремоЗокрема, ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самих піротехнічних засобів.Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з піротехнікою: не використовувати петарди та салюти в стані алкогольного сп’яніння, не давати їх неповнолітнім.

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