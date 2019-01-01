До березня 2020 Україна планує змінити мінські угоди

Олексій Резніков. Мета запланованих змін - зробити так, щоб мінські угоди "працювали".



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Українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн так званої "нормандської четвірки", запланованої на березень 2020 року.



"Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента (України Володимира Зеленського. - Ред.) готові", - розповів Резніков, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".



Він висловив упевненість, що ці зміни можна розробити "до березня" 2020 року. Саме на березень наступного року запланована наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки".



Резніков висловив переконання, що існуючі мінські угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". Підготовлену редакцію угод потім обговорять з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн-учасниць "нормандського формату".



Нагадаємо, до країн "нормандського формату" належать Франція, Німеччина, Росія та Україна. Останній саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня в Парижі. Цій зустрічі передувала трирічна пауза.



Як повідомлялося, на спільній пресконференції в Парижі канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що мінські угоди не є "скам'янілим документом", а для їх утілення необхідна "гнучкість".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про підготовку змін до мінських угод повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ. Мета запланованих змін - зробити так, щоб мінські угоди "працювали".Про це повідомляє DW.UA Українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн так званої "нормандської четвірки", запланованої на березень 2020 року."Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента (України Володимира Зеленського. - Ред.) готові", - розповів Резніков, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".Він висловив упевненість, що ці зміни можна розробити "до березня" 2020 року. Саме на березень наступного року запланована наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки".Резніков висловив переконання, що існуючі мінські угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". Підготовлену редакцію угод потім обговорять з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн-учасниць "нормандського формату".Нагадаємо, до країн "нормандського формату" належать Франція, Німеччина, Росія та Україна. Останній саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня в Парижі. Цій зустрічі передувала трирічна пауза.Як повідомлялося, на спільній пресконференції в Парижі канцлерка Німеччини(Angela Merkel) заявила, що мінські угоди не є "скам'янілим документом", а для їх утілення необхідна "гнучкість".

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