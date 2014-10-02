В Україні – рекордний врожай соняшників





Про це повідомляє



Такі показники є рекордними за останні три роки. На думку експертів, покращення прогнозів виробництва насіння соняшнику в Україні зумовлене сприятливими сезонними погодними умовами та збільшенням розмірів посівних площ під цю культуру на 5%, порівняно з торішніми даними.



За новими прогнозами, виробництво соняшникової олії в Україні у 2019/20 МР оцінюється на рівні 6,5 млн т, що на 2,7% більше, порівняно з даними за 2018/19 МР, і є також рекордним показником за останні 3 роки. Світова торгівля соняшниковим насінням, за новими прогнозами, пожвавиться за рахунок збільшення обсягів експорту з України та Туреччини на 45 млн. т (або +42,8%) та на 24 млн. т (або +47%) відповідно, порівняно з даними за 2018/19 МР. Зменшення обсягів реалізації цієї культури за кордон очікується для Аргентини (-66%), країн ЄС (-5,4%) та Росії (-4,3%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грудневому звіті аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) збільшили прогнози виробництва насіння соняшнику в Україні на 2019/20 МР до 15,5 млн т, що на 3,3% більше від даних за 2018/19 МР та на 13% більше порівняно з 2017/18.Про це повідомляє agroconf.org Такі показники є рекордними за останні три роки. На думку експертів, покращення прогнозів виробництва насіння соняшнику в Україні зумовлене сприятливими сезонними погодними умовами та збільшенням розмірів посівних площ під цю культуру на 5%, порівняно з торішніми даними.За новими прогнозами, виробництво соняшникової олії в Україні у 2019/20 МР оцінюється на рівні 6,5 млн т, що на 2,7% більше, порівняно з даними за 2018/19 МР, і є також рекордним показником за останні 3 роки. Світова торгівля соняшниковим насінням, за новими прогнозами, пожвавиться за рахунок збільшення обсягів експорту з України та Туреччини на 45 млн. т (або +42,8%) та на 24 млн. т (або +47%) відповідно, порівняно з даними за 2018/19 МР. Зменшення обсягів реалізації цієї культури за кордон очікується для Аргентини (-66%), країн ЄС (-5,4%) та Росії (-4,3%).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію