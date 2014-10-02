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В Україні – рекордний врожай соняшників

В Україні – рекордний врожай соняшників
У грудневому звіті аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) збільшили прогнози виробництва насіння соняшнику в Україні на 2019/20 МР до 15,5 млн т, що на 3,3% більше від даних за 2018/19 МР та на 13% більше порівняно з 2017/18.

Про це повідомляє agroconf.org.

Такі показники є рекордними за останні три роки. На думку експертів, покращення прогнозів виробництва насіння соняшнику в Україні зумовлене сприятливими сезонними погодними умовами та збільшенням розмірів посівних площ під цю культуру на 5%, порівняно з торішніми даними.

За новими прогнозами, виробництво соняшникової олії в Україні у 2019/20 МР оцінюється на рівні 6,5 млн т, що на 2,7% більше, порівняно з даними за 2018/19 МР, і є також рекордним показником за останні 3 роки. Світова торгівля соняшниковим насінням, за новими прогнозами, пожвавиться за рахунок збільшення обсягів експорту з України та Туреччини на 45 млн. т (або +42,8%) та на 24 млн. т (або +47%) відповідно, порівняно з даними за 2018/19 МР. Зменшення обсягів реалізації цієї культури за кордон очікується для Аргентини (-66%), країн ЄС (-5,4%) та Росії (-4,3%).

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Теги: рекорд, олія, врожай
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