вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Батько» філологічного факультету луцького вишу більше не буде деканом

«Батько» філологічного факультету луцького вишу більше не буде деканом
17 грудня цього року закінчується контракт, за яким на посаді ще поки працює декан факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки Юрій Громик. Невдовзі оголосять конкурс на заміщення вакантної посади, утім Громик не братиме у ньому участі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чотирнадцять років тому (аж важко повірити, але доведеться…), у жовтні 2005 року, трапилася зі мною одна оказія. У силу збігу різних обставин став я деканом рідного для мене факультету. Щоб осмислити й оцінити все, що відбулося згодом, мені самому треба ще трохи часу на роздуми. Бо то був такий вир із подій (переважно позитивних і яскравих)!.. Не маю сумніву: отримав безцінний досвід! Бо, коли починав цю свою, так би мовити, місію, сам ще тільки вчився працювати, зокрема і з людьми (мав щойно якихось п’ять років викладацького стажу). Зате поруч були мудрі, талановиті і порядні колеги (спершу – мої університетські Учителі, невдовзі – уже й мої учні); їхню підтримку відчував завжди, навіть у геть скрутні моменти (було ж усякого). А головне – мав унікальну нагоду зовсім зблизька спілкуватися зі студентами (мабуть, треба пів словника епітетів переписати сюди, щоб схарактеризувати тих пречудових молодих людей, яких гуртує навколо себе наш факультет). От у такій розкоші спілкування роки й минули…» – написав Юрій Громик.

Він додав, що дата закінчення терміну контракту збіглася з подіями, які «принесуть колективу університету хороші й очікувані зміни». Ймовірно, Юрій Громик має на увазі вибори нового ректора вишу.

«Для цього заклад конче потребує нових людей – зі свіжими ідеями, з натхненням, зі свідомим бажанням реформ і реальним баченням їх упровадження», – йдеться у дописі.

Ще поки чинний декан висловив сподівання, що колектив обере достойну й мудру людину.

«Я ж не буду брати участі у цих виборах (це моє свідоме й остаточне рішення), але в усьому готовий допомагати і підтримувати», – написав Юрій Громик й висловив подяку усім, з ким працював усі ці роки.

Зауважимо, що за лічені години допис Юрія Громика зібрав чимало коментарів зі словами вдячності від колег та студентів. Останні ж, до слова, між собою називають декана «батьком» факультету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Громик, декан, СНУ, університет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині
Сьогодні, 09:20
Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони
Сьогодні, 09:15
«Батько» філологічного факультету луцького вишу більше не буде деканом
Сьогодні, 09:03
Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 08:51
Ганявся з вилами: п'яний волинянин побив колишню дружину
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ
27 листопад, 10:15
«Непередбачуване» голосування: у Луцьку стартував другий тур виборів на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки «Непередбачуване» голосування: у Луцьку стартував другий тур виборів на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки
27 листопад, 09:55
Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем» Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем»
12 листопад, 11:17
Патріотично та сонячно: якою була посвята у студенти луцького вишу. ФОТО Патріотично та сонячно: якою була посвята у студенти луцького вишу. ФОТО
06 вересень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії
Сьогодні, 09:56
 0
Найнебезпечніший з видів малярії зареєстрували на Рівненщині
Сьогодні, 09:52
 0
Базарники скасували мітинг під Луцькрадою
Сьогодні, 09:41
 0
Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, дядько якої загинув в аварії
Сьогодні, 09:24
 0
Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8