У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»





Про це йдеться на сторінці



Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9).



На глядачів чекає епатажне шоу: неймовірні костюми, сміливі тексти з ненормативною лексикою та приголомшливі витівки музикантів. Адже дивувати і шокувати — стиль життя колективу.



Хамерман знищує віруси — музичний гурт, заснований 1996 року. Нині в ньому виступають Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко. Хлопці самостійно займаються написанням музики та текстів.



Квитки вже у продажі на



Перші квиточки коштують по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.





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