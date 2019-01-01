У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 14:05
У Луцьк приїде «найадекватніший гурт України» - Хамерман Знищує Віруси.
Про це йдеться на сторінці театральної студії «Гармидер» у Facebook.
Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9).
На глядачів чекає епатажне шоу: неймовірні костюми, сміливі тексти з ненормативною лексикою та приголомшливі витівки музикантів. Адже дивувати і шокувати — стиль життя колективу.
Хамерман знищує віруси — музичний гурт, заснований 1996 року. Нині в ньому виступають Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко. Хлопці самостійно займаються написанням музики та текстів.
Квитки вже у продажі на Каса.in.ua.
Перші квиточки коштують по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.
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Про це йдеться на сторінці театральної студії «Гармидер» у Facebook.
Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9).
На глядачів чекає епатажне шоу: неймовірні костюми, сміливі тексти з ненормативною лексикою та приголомшливі витівки музикантів. Адже дивувати і шокувати — стиль життя колективу.
Хамерман знищує віруси — музичний гурт, заснований 1996 року. Нині в ньому виступають Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко. Хлопці самостійно займаються написанням музики та текстів.
Квитки вже у продажі на Каса.in.ua.
Перші квиточки коштують по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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