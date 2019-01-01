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У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»

У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
У Луцьк приїде «найадекватніший гурт України» - Хамерман Знищує Віруси.

Про це йдеться на сторінці театральної студії «Гармидер» у Facebook.

Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9).

На глядачів чекає епатажне шоу: неймовірні костюми, сміливі тексти з ненормативною лексикою та приголомшливі витівки музикантів. Адже дивувати і шокувати — стиль життя колективу.

Хамерман знищує віруси — музичний гурт, заснований 1996 року. Нині в ньому виступають Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко. Хлопці самостійно займаються написанням музики та текстів.

Квитки вже у продажі на Каса.in.ua.

Перші квиточки коштують по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.

У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»

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Теги: Луцьк, ХЗВ, Нармидер, концерт
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