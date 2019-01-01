Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині





Про це повідомляє пресслужба структури.



Начальника, зокрема, шукатимуть і для Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.



Окрім того, конкурс оголосили задля пошуків начальників структури ще у 10 областях. Зокрема, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.



Усіх охочих просять звернути увагу, що кінцевий термін подачі документів — 2 січня 2020 року.



Деталі про вимоги до кандидата, умови роботи тощо можна знайти

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