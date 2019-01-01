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Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині

Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголосили конкурси на зайняття вакантних посад керівництва (начальників) у декількох територіальних органах Держгеокадастру.

Про це повідомляє пресслужба структури.

Начальника, зокрема, шукатимуть і для Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Окрім того, конкурс оголосили задля пошуків начальників структури ще у 10 областях. Зокрема, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.

Усіх охочих просять звернути увагу, що кінцевий термін подачі документів — 2 січня 2020 року.

Деталі про вимоги до кандидата, умови роботи тощо можна знайти за посиланням.

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Теги: Волинь, конкурс, посада, Держгеокадастр
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