Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині
Сьогодні, 09:20
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголосили конкурси на зайняття вакантних посад керівництва (начальників) у декількох територіальних органах Держгеокадастру.
Про це повідомляє пресслужба структури.
Начальника, зокрема, шукатимуть і для Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Окрім того, конкурс оголосили задля пошуків начальників структури ще у 10 областях. Зокрема, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.
Усіх охочих просять звернути увагу, що кінцевий термін подачі документів — 2 січня 2020 року.
Деталі про вимоги до кандидата, умови роботи тощо можна знайти за посиланням.
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Про це повідомляє пресслужба структури.
Начальника, зокрема, шукатимуть і для Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Окрім того, конкурс оголосили задля пошуків начальників структури ще у 10 областях. Зокрема, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.
Усіх охочих просять звернути увагу, що кінцевий термін подачі документів — 2 січня 2020 року.
Деталі про вимоги до кандидата, умови роботи тощо можна знайти за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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