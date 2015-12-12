Андріївські ворожіння: як дівчата долю передбачають





Дізнатися відповіді на найпотаємніші питання можна за допомогою ворожіння, пише



День Андрія Первозванного – одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа – є важливим православним святом. Щороку його відзначають 13 грудня.



У народі вірять, що ніч на Андрія є чарівною, однією із найбільш містичних у році. Вважається, що вона може відкрити людині таємницю майбутнього, а саме – дати дівчатам відповіді на найпотаємніші питання. І хоча церква ворожіння на Андрія не схвалює – це не зупиняє більшість незаміжніх дівчат, які бажають зазирнути у своє майбутнє.



Що не можна робити перед ворожінням



У день святого Андрія, як вважається, ворожити повинні лише дівчата або жінки. За заведеним звичаєм, дівчата напередодні свята дотримуються посту і взагалі моляться йому про дарування гарних наречених.



Найбільш цікавими на Андрія є ритуали ворожіння на свого майбутнього нареченого у колі подруг. І навіть якщо дівчина не забобонна і скептично ставиться до таких старих звичаїв, як ворожіння – це чудова можливість у містичній атмосфері весело провести час із подружками.



Найпопулярніші ворожіння на Андрія



Ворожіння на ім’я судженого

Після півночі дівчина повинна вийти на вулицю і запитати ім’я у першого зустрічного чоловіка. Вважається, що саме таким і буде ім’я її судженого.



Ворожіння на папірцях

У ніч на 13 грудня дівчина має покласти під подушку мішечок з написаними на окремих аркушах паперу чоловічими іменами (11 імен обрані на свій розсуд, а один папірець слід залишити порожнім). Вранці витягти один із аркушів. Яке ім’я випаде – так і зватимуть майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався пустий папірець, значить – ім’я судженого поки залишається таємницею.



Ворожіння з гребінцем

Для цього потрібно взяти гребінець і покласти його перед сном під подушку зі словами: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". Вночі має наснитися незнайомець, який запропонує дівчині розчесати волосся – це і буде її майбутній коханий.



Ворожіння на картах

Під подушку кладуть чотирьох карткових королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряджений – той приснись уві сні". Наречений сниться у вигляді котрогось із королів.



Ворожіння з черевиком (чобітком)

Дівчина знімає свій чобіток і кидає його за ворота. В який бік чобіток носком упаде, звідти буде наречений. Якщо носок виявиться повернутим назад до воріт, звідки його кинули, – жити дівчині ще рік удома, не виходити заміж.



Ворожіння на воску

Коли свічка розгориться, її нахиляють над мискою з водою і дають воску стекти. Робити це можна кілька разів, щоб у воді застигла достатня кількість воскових крапель. Утворені хитромудрі фігури і підкажуть майбутнє – їх виймають із води і тлумачать. Якщо крім кількох великих фігур утворилося багато маленьких круглих фігур – це до грошей. А про великі фігури судять за асоціаціями, що викликаються ними.



Для тих, хто не сподівається на свою уяву або побоюється помилитися, – підказки: віяло – труднощі на службі, тертя в колективі, реорганізація або навіть ліквідація підприємства; виноград – кохання, дружба, удача, достаток; гриб – життєва сила, завзятість, довголіття; дракон – "високий політ", здійснення надій, завершення праці або народження дитини; дзвін – звістки; симетричний дзвін – добрі вісті, кривий або щербатий – погані; кілька дзвонів – тривога; лист дерева – заздрість, інтриги з боку оточуючих; мавпа – хибний друг, удавання, двозначна ситуація; штани – розвилка шляху, перехрестя; яблуко – символ життя, мудрості, здоров'я. Чим більше схожа фігура на даний яблуко, тим краще її значення; яблуко криве, безформне може означати спокуса, якому краще не піддаватися; яйце – древній символ прихованого, непроявленого. Може означати страхи, побоювання, але може символізувати і просто початок чогось нового.



Ворожіння на чашках

Треба взяти кілька непрозорих чашок, розкласти у них хліб, цибулю, сіль, цукор, перстень, гроші, а в одну налити воду. Тих, хто ворожить, повинно бути стільки, скільки чашок. Кожен по черзі вибирає чашку із заплющеними очима. Цибуля – до сліз, хліб – до достатку, перстень – до весілля, вода – до вагітності, сіль – найближчим часом можуть чекати неприємності, цукор – веселощі, гроші – очікує багатство.



Ворожіння на сірниках

На тарілку з водою кладуть два сірники: один – це хлопець, якому дівчина симпатизує; другий – символ самої дівчини. Потім потрібно подути на ці сірники: якщо вони зійдуться, то це ознака того, що задуманий кавалер стане нареченим.



Ворожіння на персні

На підлозі дівчата по черзі катають перстень. Якщо він покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж. А хлопцеві це – до далекої дороги. Каблучку також таємно передають з рук в руки, а ведучий повинен відгадати, у кого вона.



Ворожіння на квасолі

Візьміть жменю великої квасолі. Згадайте питання, яке вас цікавить, пересипаючи квасолю з руки в руку. Потім, як у ворожінні на ромашці, переберіть квасолю, примовляючи "так" і "ні". Остання квасолинка і буде відповіддю на ваше запитання.



Ворожіння на рушнику

У ніч на Андрія, примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди й утрися", потрібно вивісити за вікном білий рушник. Якщо на ранок він буде вологим, значить у новому році відбудеться зустріч із коханим і весілля. Читайте також



Ворожіння за допомогою ланцюжка

Дівчина залишається сама в кімнаті й бере в праву руку золотий або срібний ланцюжок. Вона має зосередитися на питанні, яке її найбільше цікавить. Чітко уявивши, що саме цікавить, дівчина кидає ланцюжок на стіл і дивиться на фігуру, яка вийшла.



Інтерпретації найпопулярніших фігур: коло – в майбутньому складеться ситуація, розплутати яку знадобиться чимало зусиль; овал – непроста ситуація, проте не вимагатиме особливих втрат; рівна лінія – успіх і найсприятливіший час для здійснення своїх мрій; змійка – варто бути обачним та не довіряти людям навколо тебе; заплутаний вузол – чекайте інтриг; трикутник – ознака удачі в справах; метелик або бантик – до побачень, кохання, а, можливо, і весілля; ланцюжок, що склався в якусь літеру – чекайте нового роману з людиною, ім’я якої починається на цю літеру.



Ворожіння на спаленому папері

У ніч на Андрія в темній кімнаті за допомогою свічки палять листки паперу і вгадують своє майбутнє за тінями на стіні. Відображення чорта обіцяє великі неприємності або спокусу, яка ні до чого хорошого не призведе. Якщо ви побачили кота – можливий флірт і романтичне захоплення. Тінь, що нагадує птаха – очікуйте в житті великих змін.



Ворожіння на варениках

Дівчата ліплять вареники або пиріжки із дріжджового тіста. Воду для тіста носять ротом, а хлопці їх у цей час мають смішити. Кожна дівчина ліпила свій вареник, після чого їх виставляли в ряд і кликали домашнього улюбленця. Чий вареник або пиріжок тварина з’їсть, та дівчина першою вийде заміж.



Вірили, що якщо собака чи кіт занесуть вареник у кут, то дівчина вийде заміж і поїде далеко від дому.



Ворожіння на кавовій гущі

Випийте кави, накрийте чашку блюдцем і тричі переверніть чашку вгору-вниз. За гущею, яка розповзлася по дну, можна ворожити, виділяючи окремі образи й намагаючись їх інтерпретувати. Ось деякі значення символів: собака – дружба; ліс – благополуччя і багатство; хрест – хвороба, терпіння; млин – брехня; вінок – слава; круча – смуток, туга, самотність; будинок – достаток; людина – побачення; церква – повернення додому; ворота – до гостей; олень – до швидкої дороги; гора – важкий період у житті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У народі вірять, що в ніч на 13 грудня можна зазирнути у власне майбутнє.Дізнатися відповіді на найпотаємніші питання можна за допомогою ворожіння, пише Уніан День Андрія Первозванного – одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа – є важливим православним святом. Щороку його відзначають 13 грудня.У народі вірять, що ніч на Андрія є чарівною, однією із найбільш містичних у році. Вважається, що вона може відкрити людині таємницю майбутнього, а саме – дати дівчатам відповіді на найпотаємніші питання. І хоча церква ворожіння на Андрія не схвалює – це не зупиняє більшість незаміжніх дівчат, які бажають зазирнути у своє майбутнє.У день святого Андрія, як вважається, ворожити повинні лише дівчата або жінки. За заведеним звичаєм, дівчата напередодні свята дотримуються посту і взагалі моляться йому про дарування гарних наречених.Найбільш цікавими на Андрія є ритуали ворожіння на свого майбутнього нареченого у колі подруг. І навіть якщо дівчина не забобонна і скептично ставиться до таких старих звичаїв, як ворожіння – це чудова можливість у містичній атмосфері весело провести час із подружками.Після півночі дівчина повинна вийти на вулицю і запитати ім’я у першого зустрічного чоловіка. Вважається, що саме таким і буде ім’я її судженого.У ніч на 13 грудня дівчина має покласти під подушку мішечок з написаними на окремих аркушах паперу чоловічими іменами (11 імен обрані на свій розсуд, а один папірець слід залишити порожнім). Вранці витягти один із аркушів. Яке ім’я випаде – так і зватимуть майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався пустий папірець, значить – ім’я судженого поки залишається таємницею.Для цього потрібно взяти гребінець і покласти його перед сном під подушку зі словами: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". Вночі має наснитися незнайомець, який запропонує дівчині розчесати волосся – це і буде її майбутній коханий.Під подушку кладуть чотирьох карткових королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряджений – той приснись уві сні". Наречений сниться у вигляді котрогось із королів.Дівчина знімає свій чобіток і кидає його за ворота. В який бік чобіток носком упаде, звідти буде наречений. Якщо носок виявиться повернутим назад до воріт, звідки його кинули, – жити дівчині ще рік удома, не виходити заміж.Коли свічка розгориться, її нахиляють над мискою з водою і дають воску стекти. Робити це можна кілька разів, щоб у воді застигла достатня кількість воскових крапель. Утворені хитромудрі фігури і підкажуть майбутнє – їх виймають із води і тлумачать. Якщо крім кількох великих фігур утворилося багато маленьких круглих фігур – це до грошей. А про великі фігури судять за асоціаціями, що викликаються ними.Для тих, хто не сподівається на свою уяву або побоюється помилитися, – підказки: віяло – труднощі на службі, тертя в колективі, реорганізація або навіть ліквідація підприємства; виноград – кохання, дружба, удача, достаток; гриб – життєва сила, завзятість, довголіття; дракон – "високий політ", здійснення надій, завершення праці або народження дитини; дзвін – звістки; симетричний дзвін – добрі вісті, кривий або щербатий – погані; кілька дзвонів – тривога; лист дерева – заздрість, інтриги з боку оточуючих; мавпа – хибний друг, удавання, двозначна ситуація; штани – розвилка шляху, перехрестя; яблуко – символ життя, мудрості, здоров'я. Чим більше схожа фігура на даний яблуко, тим краще її значення; яблуко криве, безформне може означати спокуса, якому краще не піддаватися; яйце – древній символ прихованого, непроявленого. Може означати страхи, побоювання, але може символізувати і просто початок чогось нового.Треба взяти кілька непрозорих чашок, розкласти у них хліб, цибулю, сіль, цукор, перстень, гроші, а в одну налити воду. Тих, хто ворожить, повинно бути стільки, скільки чашок. Кожен по черзі вибирає чашку із заплющеними очима. Цибуля – до сліз, хліб – до достатку, перстень – до весілля, вода – до вагітності, сіль – найближчим часом можуть чекати неприємності, цукор – веселощі, гроші – очікує багатство.На тарілку з водою кладуть два сірники: один – це хлопець, якому дівчина симпатизує; другий – символ самої дівчини. Потім потрібно подути на ці сірники: якщо вони зійдуться, то це ознака того, що задуманий кавалер стане нареченим.На підлозі дівчата по черзі катають перстень. Якщо він покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж. А хлопцеві це – до далекої дороги. Каблучку також таємно передають з рук в руки, а ведучий повинен відгадати, у кого вона.Візьміть жменю великої квасолі. Згадайте питання, яке вас цікавить, пересипаючи квасолю з руки в руку. Потім, як у ворожінні на ромашці, переберіть квасолю, примовляючи "так" і "ні". Остання квасолинка і буде відповіддю на ваше запитання.У ніч на Андрія, примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди й утрися", потрібно вивісити за вікном білий рушник. Якщо на ранок він буде вологим, значить у новому році відбудеться зустріч із коханим і весілля. Читайте такожДівчина залишається сама в кімнаті й бере в праву руку золотий або срібний ланцюжок. Вона має зосередитися на питанні, яке її найбільше цікавить. Чітко уявивши, що саме цікавить, дівчина кидає ланцюжок на стіл і дивиться на фігуру, яка вийшла.Інтерпретації найпопулярніших фігур: коло – в майбутньому складеться ситуація, розплутати яку знадобиться чимало зусиль; овал – непроста ситуація, проте не вимагатиме особливих втрат; рівна лінія – успіх і найсприятливіший час для здійснення своїх мрій; змійка – варто бути обачним та не довіряти людям навколо тебе; заплутаний вузол – чекайте інтриг; трикутник – ознака удачі в справах; метелик або бантик – до побачень, кохання, а, можливо, і весілля; ланцюжок, що склався в якусь літеру – чекайте нового роману з людиною, ім’я якої починається на цю літеру.У ніч на Андрія в темній кімнаті за допомогою свічки палять листки паперу і вгадують своє майбутнє за тінями на стіні. Відображення чорта обіцяє великі неприємності або спокусу, яка ні до чого хорошого не призведе. Якщо ви побачили кота – можливий флірт і романтичне захоплення. Тінь, що нагадує птаха – очікуйте в житті великих змін.Дівчата ліплять вареники або пиріжки із дріжджового тіста. Воду для тіста носять ротом, а хлопці їх у цей час мають смішити. Кожна дівчина ліпила свій вареник, після чого їх виставляли в ряд і кликали домашнього улюбленця. Чий вареник або пиріжок тварина з’їсть, та дівчина першою вийде заміж.Вірили, що якщо собака чи кіт занесуть вареник у кут, то дівчина вийде заміж і поїде далеко від дому.Випийте кави, накрийте чашку блюдцем і тричі переверніть чашку вгору-вниз. За гущею, яка розповзлася по дну, можна ворожити, виділяючи окремі образи й намагаючись їх інтерпретувати. Ось деякі значення символів: собака – дружба; ліс – благополуччя і багатство; хрест – хвороба, терпіння; млин – брехня; вінок – слава; круча – смуток, туга, самотність; будинок – достаток; людина – побачення; церква – повернення додому; ворота – до гостей; олень – до швидкої дороги; гора – важкий період у житті.

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