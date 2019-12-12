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Базарники скасували мітинг під Луцькрадою

Базарники скасували мітинг під Луцькрадою
Підприємці Центрального ринку скасували мітинг під Луцькою міською радою, запланований на четвер, 12 грудня.

Про це йдеться на сторінці «Європейський Центральний Ринок» у мережі facebook.

"У зв'язку з трагічними подіями на сході України та загибеллю наших земляків, ми, підприємці Центрального ринку м.Луцька, вирішили скасувати мітинг біля стін Луцької міської ради 12.12.2019р. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв", - йдеться у повідомлені.

Так, планувалось, що приблизно 1200 людей з 9 до 17 години 12 грудня мали пікетувати мерію.

Нагадаємо, Луцька міська рада хоче ліквідувати базар біля Луцького замку, а підприємців переселити на спеціально облаштований ринок на ЛПЗ.

Тим часом підприємці, що виступають проти перенесення Центрального ринку в Луцьку, створили у Viber групу «Порятунок Центрального ринку».

Там вони публікують дописи з закликами палити авто працівників міської ради та наголошують, що більше не може бути «ніякого МИРНОГО протесту». Мовляв, «з вовками мирно не можна».

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Теги: Старий ринок, пікет, базарники, Луцькрада
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