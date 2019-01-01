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Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*

Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
У Луцьку продовжують зводити оселі мрії у ЖК "Caramel Residence" від надійного забудовника ЛДБК. 19 грудня українці відзначатимуть День святого Миколая - одне з головних зимових свят. У цей час прийнято не лише згадувати усі свої добрі та погані вчинки, а ще й замовляти подарунки - "миколайчики".

Ідеальним презентом для вашої родини до Миколая стане квартира у затишному та яскравому комплексі "Caramel Residence", який вже давно став родзинкою 40-го кварталу.

Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися туди ще влітку 2018 року. Тож вони як ніхто знають, що житло від ЛДБК - не тільки омріяний "свій куточок", а й невпинні радісні емоції. Аби подарувати ще більше щастя, будівельники далі працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках.

Багатоповерхівку, що на Конякіна, 3Б уже не впізнати: тут виконали усі необхідні роботи всередині квартир і майже завершили чепурити під'їзди. Зокрема, у будинку поклали всю плитку, встановили двері та вікна, облаштували перила, пофарбували сходові клітки та навіть облагородили територію довкола - проклали асфальт та бруківку. Останні штрихи фахівці обіцяють завершити за 10 днів. Опісля "карамелька" готова приймати щасливих мешканців.

У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон - вони є уже в двох секціях. Завершили у будинку монтувати електропроводку, а також поштукатурили приміщення у першій секції. "Обличчя" другої секції будівельники приводитимуть до ладу вже навесні.

У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г робота теж кипить. Тут уже звели 6 поверхів у першій секції, у другій та третій роботи зі зведення 6-го поверху тривають.

На Конякіна, 3Д, незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, облаштували ростверк у двох секціях та вже за тиждень планують приступити до монтування блоків. У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Є теж готовий ростверк у першій секції, тривають роботи у другій.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*
Незабутній «миколайчик»: оселі у ЖК «Caramel Residence» чекають на своїх власників. ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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