Лучанам показали, як легко продати авто. ВІДЕО*





«Продаж автомобіля - доволі кропітка справа. Особливо, якщо ви не профі в цій справі. Мільйони дзвінків та повідомлень, відслідковування оголошень, фото... Все це стане не вашою проблемою, якщо довірите продаж вашого автомобіля нашим фахівцям!



Продати авто з WEST AUTO HUB - просто! Звільніть цей час для себе. Не відмовляйте собі в задоволенні!», - йдеться у описі відеоролика.



До слова, роль власника автомобіля, який вирішив скористатися послугами WEST AUTO HUB зіграв відомий луцький фітнес-тренер Антон Яловик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про те, як продати власний автомобіль легко, постійно розповідають фахівці компанії WEST AUTO HUB . На цей раз візуалізували процес у новому відеоблозі.«Продаж автомобіля - доволі кропітка справа. Особливо, якщо ви не профі в цій справі. Мільйони дзвінків та повідомлень, відслідковування оголошень, фото... Все це стане не вашою проблемою, якщо довірите продаж вашого автомобіля нашим фахівцям!Продати авто з WEST AUTO HUB - просто! Звільніть цей час для себе. Не відмовляйте собі в задоволенні!», - йдеться у описі відеоролика.До слова, роль власника автомобіля, який вирішив скористатися послугами WEST AUTO HUB зіграв відомий луцький фітнес-тренер

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