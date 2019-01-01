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Лучанам показали, як легко продати авто. ВІДЕО*

Лучанам показали, як легко продати авто. ВІДЕО*
Про те, як продати власний автомобіль легко, постійно розповідають фахівці компанії WEST AUTO HUB. На цей раз візуалізували процес у новому відеоблозі.

«Продаж автомобіля - доволі кропітка справа. Особливо, якщо ви не профі в цій справі. Мільйони дзвінків та повідомлень, відслідковування оголошень, фото... Все це стане не вашою проблемою, якщо довірите продаж вашого автомобіля нашим фахівцям!

Продати авто з WEST AUTO HUB - просто! Звільніть цей час для себе. Не відмовляйте собі в задоволенні!», - йдеться у описі відеоролика.

До слова, роль власника автомобіля, який вирішив скористатися послугами WEST AUTO HUB зіграв відомий луцький фітнес-тренер Антон Яловик.


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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, авто, продати
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