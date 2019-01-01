Рекордна виручка: скільки заробили луцькі тролейбуси 11 грудня





Про це у коментарі Володимир Пуц.



Як повідомив Володимир Пуц, наразі у місті курсують 44 тролейбуси. Раніше загалом за день пасажири сплачували за проїзд у тролейбусах 70-80 тисяч гривень. Натомість за вчорашній день було сплачено близько 127 тисяч. Зокрема, виручка з валідаторів становить 62 тис. грн, а готівкою було сплачено 65 тисяч.



Нагадаємо, з 11 грудня на міських маршрутах у Луцьку працюють тролейбуси та автобуси, які обладнанні валідаторами. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За один день, 11 грудня, лучани сплатили за проїзд у тролейбусах 127 тисяч гривень.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник Луцького підприємства електротранспортуЯк повідомив Володимир Пуц, наразі у місті курсують 44 тролейбуси. Раніше загалом за день пасажири сплачували за проїзд у тролейбусах 70-80 тисяч гривень. Натомість за вчорашній день було сплачено близько 127 тисяч. Зокрема, виручка з валідаторів становить 62 тис. грн, а готівкою було сплачено 65 тисяч.Нагадаємо, з 11 грудня на міських маршрутах у Луцьку працюють тролейбуси та автобуси, які обладнанні валідаторами. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.За станом на 20 годину 11 грудня у тролейбусах та маршрутках Луцька було здійснено понад 53 тисячі транзакцій з оплати проїзду.

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