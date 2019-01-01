Волинянин розповів, як у домашніх умовах вирощує гриби гливи

Ігор Манзік з Каменя-Каширського похизувався чималим врожаєм грибів, що їх виростив сам удома.



Це гливи — гриби, які за своїм виглядом нагадують широкі капелюшки світлого кольору, їхні ніжки короткі та м’ясисті. Ростуть їстівні гриби на стовбурах засохлих дерев, а також у штучних умовах, - пише газета



Чоловік каже, що вирощені ним гриби екологічно чисті, без жодних біодобавок. У доказ цього він з’їв перед журналістами сирого гриба.



Ігор Манзік розповів, що ідея вирощувати гриби виникла ще 2006-го року. Випадково до рук потрапила книжка “Як виростити гриби в домашніх умовах”. Це неабияк зацікавило винахідливого чоловіка і, зрештою, він таки спробував. Ігор, як радить інструкція, відтворив увесь процес з дотриманням невибагливої технології. У підсумку вдалося досягти певного результату. Однак займатися цим лише задля хобі виявилось не надто виграшною справою в матеріальному сенсі, відтак заняття довелось полишити.



"Вивіз якось свій врожай грибів до Ковеля на продаж, однак збути продукт так і не вдалося. Очевидно, люди з нашої місцевості не звикли готувати страви з глив, тому моя перша спроба провадити грибний бізнес не увінчалася успіхом", — розповідає пан Ігор.



Тим часом ідея біолога-початківця переслідувала до нині, так як про гливи він знає усе. Більше того, навіть спробував самотужки виростити насіння. Нещодавно Ігор Іванович ще раз задумав відродити улюблену справу. Для цього створив усі необхідні умови: закупив якісний міцелій (насіння грибів), обладнав приміщення з відповідним температурним режимом та рівнем вологості. Бо, як запевняє селекціонер, це головні складові, що забезпечать високий врожай грибів.



“За субстракт слугує звичайна солома, попередньо пропарена в кип’яченій воді з метою обеззараження основи, у якій ростимуть майбутні плоди. Солома має охолонути, потому її треба утрамбувати у чисті мішки, розкладаючи насіння. Для зручності проростання грибів у мішках треба пробити спеціальні отвори. Якщо правильно дотримуватися рекомендацій та технології вирощування, то можна з 1 кг грибного міцелію отримати близько 3 кг глив. Засвоюючи лігнін (органічна речовина) і целюлозу з субстрату, вони здатні розмножуватися на будь-якій основі, до складу якої входять різні рослинні залишки. Від дня посіву до вирощення готових грибних суцвіть необхідно місяць часу”, — ділиться досвідом Ігор Манзік.



Згадує господар і про безліч корисних властивостей, що їх містять гливи. А це необхідні для життєдіяльності людини вітаміни, мінерали та амінокислоти.



"Знаю з книжок, що у м’якоті глив є повний набір корисних речовин. Особливо варто їх споживати у нашій місцевості, оскільки вони вбивають радіонукліди та допомагають при онкозахворюваннях. Жири, що містяться у тілі гриба в невеликих кількостях, відносяться до групи поліненасичених жирних кислот, які значно знижують рівень вмісту в крові холестерину. Спиртові витяжки і екстракти, приготовлені з цих грибів, дозволяють проводити дієву профілактику тромбофлебітів, гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та ожиріння", — розповідає про користь глив Ігор Іванович.



Їсти гливи можливо тільки після термічної обробки плодів. Гриби використовуються для смаження та тушкування, приготування соусів і супів, соління та маринування.



Леся МІНІБАЄВА, м.Камінь-Каширський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Каменя-Каширського похизувався чималим врожаєм грибів, що їх виростив сам удома.Це гливи — гриби, які за своїм виглядом нагадують широкі капелюшки світлого кольору, їхні ніжки короткі та м’ясисті. Ростуть їстівні гриби на стовбурах засохлих дерев, а також у штучних умовах, - пише газета Полісся Чоловік каже, що вирощені ним гриби екологічно чисті, без жодних біодобавок. У доказ цього він з’їв перед журналістами сирого гриба.Ігор Манзік розповів, що ідея вирощувати гриби виникла ще 2006-го року. Випадково до рук потрапила книжка “Як виростити гриби в домашніх умовах”. Це неабияк зацікавило винахідливого чоловіка і, зрештою, він таки спробував. Ігор, як радить інструкція, відтворив увесь процес з дотриманням невибагливої технології. У підсумку вдалося досягти певного результату. Однак займатися цим лише задля хобі виявилось не надто виграшною справою в матеріальному сенсі, відтак заняття довелось полишити."Вивіз якось свій врожай грибів до Ковеля на продаж, однак збути продукт так і не вдалося. Очевидно, люди з нашої місцевості не звикли готувати страви з глив, тому моя перша спроба провадити грибний бізнес не увінчалася успіхом", — розповідає пан Ігор.Тим часом ідея біолога-початківця переслідувала до нині, так як про гливи він знає усе. Більше того, навіть спробував самотужки виростити насіння. Нещодавно Ігор Іванович ще раз задумав відродити улюблену справу. Для цього створив усі необхідні умови: закупив якісний міцелій (насіння грибів), обладнав приміщення з відповідним температурним режимом та рівнем вологості. Бо, як запевняє селекціонер, це головні складові, що забезпечать високий врожай грибів.“За субстракт слугує звичайна солома, попередньо пропарена в кип’яченій воді з метою обеззараження основи, у якій ростимуть майбутні плоди. Солома має охолонути, потому її треба утрамбувати у чисті мішки, розкладаючи насіння. Для зручності проростання грибів у мішках треба пробити спеціальні отвори. Якщо правильно дотримуватися рекомендацій та технології вирощування, то можна з 1 кг грибного міцелію отримати близько 3 кг глив. Засвоюючи лігнін (органічна речовина) і целюлозу з субстрату, вони здатні розмножуватися на будь-якій основі, до складу якої входять різні рослинні залишки. Від дня посіву до вирощення готових грибних суцвіть необхідно місяць часу”, — ділиться досвідом Ігор Манзік.Згадує господар і про безліч корисних властивостей, що їх містять гливи. А це необхідні для життєдіяльності людини вітаміни, мінерали та амінокислоти."Знаю з книжок, що у м’якоті глив є повний набір корисних речовин. Особливо варто їх споживати у нашій місцевості, оскільки вони вбивають радіонукліди та допомагають при онкозахворюваннях. Жири, що містяться у тілі гриба в невеликих кількостях, відносяться до групи поліненасичених жирних кислот, які значно знижують рівень вмісту в крові холестерину. Спиртові витяжки і екстракти, приготовлені з цих грибів, дозволяють проводити дієву профілактику тромбофлебітів, гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та ожиріння", — розповідає про користь глив Ігор Іванович.Їсти гливи можливо тільки після термічної обробки плодів. Гриби використовуються для смаження та тушкування, приготування соусів і супів, соління та маринування.

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