Волинянин посеред траси продавав «незаконну» рибу

На Волині 6-7 грудня рибоохоронний патруль зафіксував порушення на території Ківерцівського та Любешівського районів.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.Так, на автошляху на території Ківерцівського району викрили чоловіка, який продавав 30 кг риби: 10 кг карася, 10 кг коропа та 10 кг товстолоба. При перевірці порушник не зміг надати документи, що підтверджують законність походження водних біоресурсів.Відтак, на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направи доли суду для притягнення громадянина до відповідальності.Рейдова група також обстежила озеро Біле, поблизу села Невір Любешівського району. На цій водоймі виявили та вилучили сім безгосподарських сіток, загальною довжиною 435 м. У сітках знаходилось 3 кг риби. Оскільки риба перебували у живому стані, рибпатрульні випустили у природне середовище. На браконьєра склали відповідні акти.