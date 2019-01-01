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На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув молодий чоловік

На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув молодий чоловік
У селищі Мізоч на Рівненщині стався вибух.

Про трагічний випадок до поліції сьогодні, 12 грудня, близько сьомої ранку повідомив директор приватного підприємства.

Слідчо-оперативна група встановила, що уранці 24-річний оператор зайшов до приміщення, де знаходились балони із вуглекислим газом. Через кілька хвилин стався вибух та загоряння. Це почув охоронець, який покликав на допомогу ще одного працівника. Разом самотужки загасили вогонь, - пише ГУНП у Рівненській області.

Втім, врятувати життя 24-річного жителя Мізоча не вдалося. Медики «швидкої», які прибули за викликом, лише констатували його смерть.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.



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Теги: Рівненщина, смерть, вибух
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