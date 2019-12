Вибухова хвиля івентів: куди піти на вихідні у Луцьку 13 – 15 грудня

На лучан та гостей міста чекає справжня хвиля крутезних подій, які організатори масових заходів у Луцьку підготували дуже ретельно. Мінлива дощова погода – не привід впадати у депресію та залишатися вдома, коли є можливість розвиватися та розважатися на різнопланових івентах. Хто каже, що у Луцьку немає куди піти – просте не знає, що обрати або ж не цікавиться, як і чим себе зайняти на вихідних.підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і круто відпочити, розважитись чи «прокачати» свій мозок.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: Книгарня «Є» ЛУЦЬКПочаток: 18:30Що обіцяють: Книгарня «Є» запрошує помандрувати «смачними» місцями міжвоєнного Луцька з Oleksandr Kotys. Краєзнавець прочитає лекцію «Цукерні і кав'ярні міжвоєнного Луцька». Розповість про найвідоміші і знакові заклади тих часів (цукерні, молочарні, кав'ярні і пекарні), а також де відпочивали лучани, що смакували, чим запивали, як розважалися. Також презентує онлайн-карту з клікабельними точками, кожна з яких відповідає закладу, розташованому на карті. В точки зашита інформація про цукерні, пекарні, молочарні і кав'ярні, їхніх власників та ідентифікований в наш час будинок (якщо це вдалося).Подія:Тип заходу: НавчанняМісце: ГО «Центр Візуальної Освіти» \ Center for Visual EducationПочаток: 19:00Що обіцяють: Для початківців та любителів ГО "Центр Візуальної Освіти" регулярно проводить Короткий Технічний Курс фотографії, останній у цьому році розпочнеться вже 13 грудня.На КТК ви дізнаєтесь про:- необхідне по роботі з камерою і її налаштуваннями;- композицію та елементи кадру;- базове розуміння світла та кольору;- види і характеристики об'єктивів та іншого фотоприладдя+ отримаєте два фотозавдання.Тривалість курсу: 3 заняття по 2 години.Благодійний внесок: 650 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський Драмтеатр ім Т Г ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: 13-го грудня співачка Оксана Муха дасть великий сольний концерт «Найгарніші пісні України» у Луцьку! Виступ відомої виконавиці, володарки титулу «Голос країни», заслуженої артистки України, у супроводі групи музикантів відбудеться у драмтеатрі ім. Шевченка. Початок – 19:00.Оксана Муха – українська співачка, переможниця 9-го сезону популярного телепроекту «Голос країни» у команді зіркового тренера Dan Balan. На телешоу виконавицю назвали «душею української пісні». «Так звучить душа України, так співає сама Україна», - казав її наставник, співак із Молдови зі світовою славою Дан Балан. Недарма, увесь свій переможний шлях у непростому телепроекті Оксана пройшла виключно з українською піснею, що стало прецедентом для талант-шоу.Ще задовго до перемоги у «Голосі країни» Оксана Муха стала володаркою Гран-прі І міжнародного конкурсу ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її назвали «українською (або другою) Квіткою Цісик». «Квітка Цісик повернулась до нас голосом Оксани Мухи», – так влучно висловилася народна артистка, Герой України Ніна Матвієнко про молоду співачку. І недаремно – Оксана виростала на музиці Квітки та має її пісні у своєму репертуарі. Власне, на «Голосі країни» Муха відкрила Цісик для мільйонів нових слухачів і продовжила справу легендарної американської співачки українського походження, яка понад усе на світі хотіла, щоб слава про українську пісню не знала кордонів.У репертуарі Оксани Мухи - твори різного формату: від стародавніх українських народних пісень і до сучасної авторської та експериментальної музики.Мета Оксани Мухи проста і велична водночас - щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю. «Українська пісня – код української нації», - каже співачка.Подія:Тип заходу: СвятоМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 17:00Що обіцяють: У Палаці культури відбудеться цикл Андріївських вечорниць. 13 грудня о 17.00 Вечорниці-ігровиці від театральної студії «Бешкетники», на гостей чекають тематичні ігри та забави.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести драйвові у «Майдані» під запальну (живу) музику «Чорних черешень». Місця радять бронювати заздалегідь . Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: «Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще», – анонсують організатори.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: 14-го грудня у Луцьк завітають такі джазові виконавці: Forest Song/Лісова Пісня (Україна), Human Things Quartet (США/Польща) та Yes! Trio (США), 15-го грудня глядачі матимуть змогу наживо почути Safety Trio (Україна), Organic Noises (Польща) та Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія). Зазначили, що кожен виступ триватиме близько години.Детальніше ознайомитися з програмою заходу та учасниками фестивалю можна ТУТ. Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Pub OldskullПочаток: 21:00Що обіцяють: 14 грудня до Луцька завітає «одинак із блюзового перехрестя» Volver StoneКоли Диявол купував душу цього блюзмена, то не зважив, що має справу із справжнім Рок-н-Рольщиком і він за це поплатився.Відтепер Volver Stone гастролює світом та збирає адептів свого власного культу шаленого і надпотужного панк-блюзу та рок-н-ролу.Долучайся до цього дійства - 14 грудня о 20:00 у Pub Oldskull здійсниться чорна меса із розпиванням міцних напоїв, крафтового пива та неймовірного шоу від Volver Stone One Man Band!Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, ЛуцькПочаток: 18:00Що обіцяють: 14 грудня о 18:00 до Луцька завітає мандрівник Віктор-Микола Гаврилюк. Гість цілий рік подорожував Південною Америкою автостопом, пізнавав звичаї та культуру місцевого населення. Вже цієї суботи мандрівник поділиться спогадами про цю надзвичайну поїздку та розповість про українські бренди, якими споряджався під час подорожі.Вхід вільний, проте реєстрація на захід обов'язкова . Маєш питання? Телефонуй: +380974278463.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вперше в народному пивному клубі «Майдан» львівський гурт Granat , за підтримки вже знаного в Луцьку колективу «RecorDie» Вхід 80 грн.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Арт Галерея «Образ». Пр. Волі 2, ЛуцькПочаток: 11:00Що обіцяють: «Різдвяний Віночок» створений власноруч. Запис та деталі про подію – за тел. 0955557179.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч іграшки феї Дзінь! Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Вперше цей проект виступив в Кораблику у вересні цього року. Той виступ був трохи шокуючим для усіх, хто на нього завітав, бо ніхто не очікував від абсолютно нового, малокомувідомого гурту такий професійний рівень виконання. «Мусимо знову відкрити завісу і розповісти про учасників цього дуету», – пишуть організатори. Слепа (Сергій Гончаренко), гітариста команди «Mery D White» в Луцьку знають як добревідомого музиканта, який грав у кількох популярних гуртах. Власне Сергій і віднайшов вокалістку Мері, яка не так давно переїхала до Луцька. Обоє мають чудовий музичний смак і обоє – професіонали. Разом вони підготували підбірку класних каверів, які і виконають для публіки Кораблика вже в цю суботу. А після виступу будуть ще й танці від Віталія Липчанського.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний обласний український музично- драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.Початок: 16:00Що обіцяють: 14 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьк відбудеться головна патріотична подія –Премія «Люди Року-2019. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття». На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний вклад у розбудову нашої неньки України. Переможці Премії «Люди року-2019. Волинь» – люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України в цілому. Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства буде нагороджено героїв АТО / ООС, про яких гості події дізнаються з відеосюжету, представленого на екрані в день церемонії нагородження. В цьому році будуть нагороджені люди в таких номінаціях: «Герої XXI століття», «Волонтер року», «Юна гордість року», «Вчитель року», «Лікар року», «Спортсмен року», «Патріот рідного краю», «Правоохоронець року», «Будівельник року», «Бренд року», «Торгова марка», «Європейська якість», «Професіонал року», «Бізнес-леді року», «Благодійник року», «Подвиг року» та інші достойні постаті. Тема події – «З Україною в серці». Ведучі вечора - Сергій Скулинець та Вікторія Поліщук.Подія:Тип заходу: ОбговоренняМісце: Passage InterditПочаток: 15:00Що обіцяють: Яким може бути Театральний Майдан?Майже два місяці тому організатори заходу відкрили опитування, щоб дізнатись, яким би лучани хотіли бачити новий Театральний Майдан. Мета — організувати та провести відкритий архітектурний конкурс, що залучить найкращих спеціалістів для реконструкції головної площі Луцька. До відкритого обговорення запрошують усіх небайдужих, кажуть, ця зустріч дуже важлива для формування подальшої дорожньої карти дій.«Що це за проекти вивісили на площі? Хто займається проектом НОВИЙ.Театральний? Які критерії правильно проведеного архітектурного конкурсу? Що ви хотіли б та не хотіли б бачити на центральній площі?», – На ці та інші запитання ви зможете отримати відповіді в форматі відкритої дискусії вже в неділю, 15 грудня на території Passage Interdit.Формат: 15:00 - початок заходу, презентація кейсу та спікерів15:10 - 16:00 - виступи спікерів (про них детальніше читайте на сторінці івенту)16:00 - 16:45 - відкрите обговорення концепції розвитку Театрального Майдану16:45 - 17:00 - додаткові запитання, інтерактивне залученняЗахід є безкоштовним, проте реєстрація - обов'язкова Подія:Тип заходу: Благодійний забігМісце: ТРЦ ПортCityПочаток:Що обіцяють: У неділю, 15 грудня, ТРЦ ПортCity, спільно зі спортивним клубом «Лучеськ» та магазином побутової техніки «Фокстрот», організовує щорічний забіг Миколаїв біля торгово-розважального центру.Забіг Миколаїв – це спортивне свято, мета якого – популяризувати здоровий спосіб життя та створити новорічно-різдвяний настрій з безліччю веселощів та подарунків. Звісно, в ці дні не обходиться й без благодійності, тож учасники, які платитимуть внески для участі у змаганнях, мають нагоду допомогти тим, хто цього потребує.Під час забігу дорослі та діти долатимуть дистанції у 7 та 2 кілометри, а також 500, 200 та 100 метрів. Діти, які братимуть участь у новорічних костюмах (Миколайчика, Снігуроньки, Сніжинки, Бурульки, Сніговичка і т.д.) гарантовано отримають подарунок.Також, під час «Благодійного забігу Миколаїв», відбудеться фінал конкурсу «ПортCity шукає таланти», де кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Фіналісти конкурсу талантів позмагаються за головний приз в своїй номінації - 10000 грн.Програма заходу:14 грудня 2019р.12.00 до 19.00 реєстрація учасників та видача стартових пакетів;15 грудня 2019р.10.00 до 13.00 реєстрація учасників та видача стартових пакетів;13:00 - 16:00 - Робота камер схову;13:00 - Відкриття змагань;13:30 - Старт на дистанції 7 км, 2 км,;14:30 - Старт на дистанції 100 м (діти, біг);14:40 - Старт на дистанції 200 м (діти, біг);14:50 - Старт на дистанції 500 м (діти, біг);15:10 - Нагородження переможців , розіграш лотереї;16:30 - Закриття змагання.Учасники допускаються до забігу за умови належної і своєчасної реєстрації. On-line реєстрація на забіг. Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься в ТРЦ ПортCity.Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Книгарня «Є»Початок: 15:00Що обіцяють: Книгарня «Є» та Видавництво Старого Лева запрошують на серйозну розмову на «пухнасту» тему з письменницею Галиною Вдовиченко і другокласником Володею Калішем, який буде модерувати захід. Також авторка презентує книжку «Котохатка» Зустрічаємося о 15:00, 15 грудня, у неділю.Взимку безпритульним тваринам ведеться особливо важко. Будемо спілкуватися про відповідальність перед пухнастими та чим можна зарадити, якщо зустріли самотнє кошеня. А також спілкуватися про маленьких героїв із нової книжки Галини Вдовиченко «Котохатка».Шестеро маленьких кошенят опинилися на зимовій вулиці, де їм холодно й голодно... Але вони не з тих, хто скиглить і впадає в розпач. Натомість кошенята гуртуються і перетворюють зиму у веселу забаву: бавляться у піжмурки, прокладають лабіринт у снігу, уявляючи себе археологами, будують дуже затишну снігову котохатку. А тоді знаходять чим її прикрасити. Герої-кошенята захоплять малюків своєю жвавістю та багатою уявою і підкажуть чимало ідей для зимових ігор.Книжка-картинка Галини Вдовиченко і Наталки Гайди — це історія для малят про справжню дружбу і новорічні дива. Адже невдовзі кошенята знайдуть собі велику котячу родину – і це вже будуть пригоди 36 і 6 котів.Подія:Тип заходу: КонрцертМісце: Музей сучасного мистецтва Корсаків (вул.Карбишева,1)Початок: 16:00Що обіцяють: Костянтин Лукинюк, скрипка (Украіна-США), Тетяна Павлічук-Тишкевич, фортепіано (Украіна). Концерт проходитиме в рамках музичного проекту «Music Tempus». Куратор проекту Лариса Ігнатова. Вікових обмежень – немає.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, ЛуцькПочаток: 18:00Що обіцяють: На глядачів чекає епатажне шоу: неймовірні костюми, сміливі тексти з ненормативною лексикою та приголомшливі витівки музикантів. Адже дивувати і шокувати — стиль життя колективу. Хамерман знищує віруси — музичний гурт, заснований 1996 року. Нині в ньому виступають Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко. Хлопці самостійно займаються написанням музики та текстів. Перші квиточки коштують по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: В Кораблику виступатимуть коміки з Мінська, Ужгорода, Льова, Луцька та Ківерець. Серед виступаючих: Макс Коновал (Мінськ), Олекса Риснак (Ужгород), Тарас Яремій (Львів), Вадим Барабуха (Ківерці), Артем Симонян (Луцьк).Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: драма (вистава йде з одним антрактом).Режисер-постановник – нар. арт. України, лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка Федір Стригун. Художник-постановник – засл. діяч мистецтв України Казимир Сікорський. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний. Хормейстери – Микола Седлярук, Олександра Дацик. Помічник режисера – Вячеслав Погудін.Фільм:Жанр: Фентезі, бойовик, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 3D REALD: 10:10; 12:30; 13:40; 14:50; 16:00; 17:10; 18:20; 19:30; 20:40; 21:50; 23:00Про що фільм: Щоб врятувати одного з приятелів, іншим доводиться повернутися в гру. На їхнє здивування, правила Джуманджі змінилися, і все йде шкереберть. Щоб вижити друзям належить відправитися в подорож по самим незвіданим і таємничим куточкам гри - від посушливої пустелі до засніжених гір.Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 2D: 13:15; 21:10Про що фільм: На перший погляд, вона - всього лише кур'єр на чорному мотоциклі, стрімко перетинаюча нічний Лондон. Але навіть у величезному мегаполісі красуні вдається вислизнути від вуличних камер, і її ім'я неможливо знайти в жодній базі даних. Саме вона, зухвала і невловима, кине виклик могутньому кримінальному босу. І йому краще не знати, хто насправді ця вибухова брюнетка.