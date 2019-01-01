Пожежа в одеському коледжі: знайшли тіла всіх загиблих і призначили генетичну експертизу





Про це повідомив заступник начальника Головного управління національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет, - інформує ГУНП у Одеської області.



Під час огляду місця трагедії, який слідчі розпочали ще 5-го грудня, вилучили та направили на експертизу фрагменти електропроводки. Також на місці пожежі виявили залишки чотирнадцяти людських тіл. Станом на сьогодні офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експертизи.



«Станом на 12-те грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершено. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений», - сказав Сергій Шайхет.



Нагадаємо, що 4 грудня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для встановлення осіб загиблих під час пожежі в одеському коледжі призначили генетичну експертизу.Про це повідомив заступник начальника Головного управління національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет, - інформує ГУНП у Одеської області.Під час огляду місця трагедії, який слідчі розпочали ще 5-го грудня, вилучили та направили на експертизу фрагменти електропроводки. Також на місці пожежі виявили залишки чотирнадцяти людських тіл. Станом на сьогодні офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експертизи.«Станом на 12-те грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершено. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений», - сказав Сергій Шайхет.Нагадаємо, що 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь

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