У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка

У Ковелі вбили чоловіка.Так, у неділю, 8 грудня, чоловіка з ножовими пораненнями за місцем проживання виявила дружина, котра і повідомила про це поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.Трагедія трапилася в квартирі багатоповерхівки в центрі Ковеля. Невідомі нанесли чотири ножові поранення 48-річному місцевому жителю. З помешкання також зникли гроші, понад 8 тисяч гривень.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє місцевих жителів.Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.Йдеться про умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.Другого зловмисника, 48-річного ковельчанина, правоохоронці оголосили в розшук. Тривають заходи по встановленню його місця перебування та затримання.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 рокі, або довічне позбавлення волі.