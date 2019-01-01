У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
Сьогодні, 13:44
У Ковелі вбили чоловіка.
Так, у неділю, 8 грудня, чоловіка з ножовими пораненнями за місцем проживання виявила дружина, котра і повідомила про це поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.
Трагедія трапилася в квартирі багатоповерхівки в центрі Ковеля. Невідомі нанесли чотири ножові поранення 48-річному місцевому жителю. З помешкання також зникли гроші, понад 8 тисяч гривень.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє місцевих жителів.
Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Йдеться про умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Другого зловмисника, 48-річного ковельчанина, правоохоронці оголосили в розшук. Тривають заходи по встановленню його місця перебування та затримання.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 рокі, або довічне позбавлення волі.
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Так, у неділю, 8 грудня, чоловіка з ножовими пораненнями за місцем проживання виявила дружина, котра і повідомила про це поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.
Трагедія трапилася в квартирі багатоповерхівки в центрі Ковеля. Невідомі нанесли чотири ножові поранення 48-річному місцевому жителю. З помешкання також зникли гроші, понад 8 тисяч гривень.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє місцевих жителів.
Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Йдеться про умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Другого зловмисника, 48-річного ковельчанина, правоохоронці оголосили в розшук. Тривають заходи по встановленню його місця перебування та затримання.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 рокі, або довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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