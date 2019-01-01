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У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка

У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
У Ковелі вбили чоловіка.

Так, у неділю, 8 грудня, чоловіка з ножовими пораненнями за місцем проживання виявила дружина, котра і повідомила про це поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.

Трагедія трапилася в квартирі багатоповерхівки в центрі Ковеля. Невідомі нанесли чотири ножові поранення 48-річному місцевому жителю. З помешкання також зникли гроші, понад 8 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє місцевих жителів.

Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Йдеться про умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Другого зловмисника, 48-річного ковельчанина, правоохоронці оголосили в розшук. Тривають заходи по встановленню його місця перебування та затримання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 рокі, або довічне позбавлення волі.




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Теги: вбивство, Ковель, чоловік
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