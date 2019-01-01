вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк

Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк
Прощання із загиблими військовослужбовцями з Рожищенського району Андрієм Войтовичем та Сергієм Сиротою у Луцьку не буде. За наполяганням родин загиблих, їх тіла привезуть одразу до рідних домівок.

Про це у коментарі Район.Рожище повідомив військовий комісар районного військового комісаріату Олег Гаврилюк.

За словами посадовця, рішення погоджене з районним та обласним керівництвом.

Станом на обідню пору 12 грудня кортеж із загиблими виїхав із Київської області. У дорозі зламався автомобіль, яким везуть загиблих.

Похоронять військовослужбовців у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району 13 грудня. На 11:00 похорон запланували у селі Квітневе, о 13:00 – у селі Щурин.

Усі, хто хоче зустріти захисників на Волині, можуть приїжджати до Цуманського кільця. Орієнтовний час 16:00-17:00 12 грудня.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волиняни, воїни, загинули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк
Сьогодні, 14:18
У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 14:05
У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
Сьогодні, 13:44
Пожежа в одеському коледжі: знайшли тіла всіх загиблих і призначили генетичну експертизу
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 10:07
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
11 грудень, 18:18
Волинянка випікає «душевне» печиво для захисників Волинянка випікає «душевне» печиво для захисників
07 грудень, 18:18
Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО
04 грудень, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк
Сьогодні, 14:18
 0
Як відбувається диджиталізація Волині та хто цим займається*
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 14:05
 0
У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8