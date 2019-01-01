Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк





Про це у коментарі Олег Гаврилюк.



За словами посадовця, рішення погоджене з районним та обласним керівництвом.



Станом на обідню пору 12 грудня кортеж із загиблими виїхав із Київської області. У дорозі зламався автомобіль, яким везуть загиблих.



Похоронять військовослужбовців у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району 13 грудня. На 11:00 похорон запланували у селі Квітневе, о 13:00 – у селі Щурин.



Усі, хто хоче зустріти захисників на Волині, можуть приїжджати до Цуманського кільця. Орієнтовний час 16:00-17:00 12 грудня.



Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.



У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прощання із загиблими військовослужбовцями з Рожищенського району Андрієм Войтовичем та Сергієм Сиротою у Луцьку не буде. За наполяганням родин загиблих, їх тіла привезуть одразу до рідних домівок.Про це у коментарі Район.Рожище повідомив військовий комісар районного військового комісаріатуЗа словами посадовця, рішення погоджене з районним та обласним керівництвом.Станом на обідню пору 12 грудня кортеж із загиблими виїхав із Київської області. У дорозі зламався автомобіль, яким везуть загиблих.Похоронять військовослужбовців у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району 13 грудня. На 11:00 похорон запланували у селі Квітневе, о 13:00 – у селі Щурин.Усі, хто хоче зустріти захисників на Волині, можуть приїжджати до Цуманського кільця. Орієнтовний час 16:00-17:00 12 грудня.Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант, 1990 року народження, солдат, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант, 1970 року народження загинулиУ зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня,

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