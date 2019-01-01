вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО

На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Упродовж доби прикордонники Луцького загону спільно з представниками ДФС завадили двом спробам незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів з Білорусі в Україну у пункті пропуску «Доманове».

Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, близько 3-х тисяч пачок контрабандного курива білорус заховав в спеціально виготовленому тайнику, який сконструював у днищі свого Mercedes.

Того дня українець, аби перевезти через кордон 580 пачок сигарет, приховав їх в паливному баку автомобіля.

В обох випадках цигарки і транспортні засоби вилучили. Сума конфіскату склала понад 150 тисяч гривень. Іноземець на три роки отримав заборону в’їзду в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, контрабанда, білорус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк
Сьогодні, 14:18
У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 14:05
У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
Сьогодні, 13:44
Пожежа в одеському коледжі: знайшли тіла всіх загиблих і призначили генетичну експертизу
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО
11 грудень, 11:53
Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
14 листопад, 15:45
Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
11 листопад, 13:59
Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
25 жовтень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Кортеж з тілами загиблих волинян на Сході не завозитимуть у Луцьк
Сьогодні, 14:18
 0
Як відбувається диджиталізація Волині та хто цим займається*
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 14:05
 0
У Ковелі двоє волинян зарізали в квартирі чоловіка
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8