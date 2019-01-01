На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Упродовж доби прикордонники Луцького загону спільно з представниками ДФС завадили двом спробам незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів з Білорусі в Україну у пункті пропуску «Доманове».
Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, близько 3-х тисяч пачок контрабандного курива білорус заховав в спеціально виготовленому тайнику, який сконструював у днищі свого Mercedes.
Того дня українець, аби перевезти через кордон 580 пачок сигарет, приховав їх в паливному баку автомобіля.
В обох випадках цигарки і транспортні засоби вилучили. Сума конфіскату склала понад 150 тисяч гривень. Іноземець на три роки отримав заборону в’їзду в Україну.
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Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, близько 3-х тисяч пачок контрабандного курива білорус заховав в спеціально виготовленому тайнику, який сконструював у днищі свого Mercedes.
Того дня українець, аби перевезти через кордон 580 пачок сигарет, приховав їх в паливному баку автомобіля.
В обох випадках цигарки і транспортні засоби вилучили. Сума конфіскату склала понад 150 тисяч гривень. Іноземець на три роки отримав заборону в’їзду в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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