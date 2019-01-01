На Волині білорус позбувся автівки через контрабандне куриво. ФОТО





Про це інформує



Так, близько 3-х тисяч пачок контрабандного курива білорус заховав в спеціально виготовленому тайнику, який сконструював у днищі свого Mercedes.



Того дня українець, аби перевезти через кордон 580 пачок сигарет, приховав їх в паливному баку автомобіля.



В обох випадках цигарки і транспортні засоби вилучили. Сума конфіскату склала понад 150 тисяч гривень. Іноземець на три роки отримав заборону в’їзду в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж доби прикордонники Луцького загону спільно з представниками ДФС завадили двом спробам незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів з Білорусі в Україну у пункті пропуску «Доманове».Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби. Так, близько 3-х тисяч пачок контрабандного курива білорус заховав в спеціально виготовленому тайнику, який сконструював у днищі свого Mercedes.Того дня українець, аби перевезти через кордон 580 пачок сигарет, приховав їх в паливному баку автомобіля.В обох випадках цигарки і транспортні засоби вилучили. Сума конфіскату склала понад 150 тисяч гривень. Іноземець на три роки отримав заборону в’їзду в Україну.

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