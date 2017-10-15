Волинянка робить мило, яке хочеться з'їсти

Яну Літовченко.



Жінка — фармацевт за професією. Відтак, робота з виготовлення різноманітних лікарських препаратів якось мимоволі трансформувалася в експеримент виготовлення домашніх мийних засобів, пише



Після кількох спроб волинянка зрозуміла, що це цікаво, а головне — корисно. Адже із її мильними дивами із запахом квітів, фруктів, овочів тощо не зрівняються аналоги промислової продукції, що її пропонують у магазині.



За словами Яни Літовченко, найважливішим складником є основа, з якої виготовляють домашнє мило. Сировина, що її використовує пані Яна, — ізраїльського виробництва, безсульфатна, збагачена гліцерином, відтак дбайливо доглядає навіть за дитячою шкірою.



— У процесі створення мила додаю ефірні олії, що слугують його природним ароматизатором. Що ж стосується виключно дитячого засобу, то тут у нагоді стане оливкова, обліпихова та олія авокадо. Такі миючі продукти збагачені вітамінами А і Е, — ділиться секретами миловаріння пані Яна.



Якщо ми звикли уявляти, що шматок миючого засобу — це виріб звичайнісінької прямокутної форми, то у Яни Літовченко це справжні шедеври. Наприклад, мило, представлене у вигляді мандаринів, прямо таки хочеться з’їсти! Воно точнісінько відтворює деталі, справжнього фрукта, а ще звабливий запах…



— Мабуть, усе тому, що я розглядаю світ у маленьких деталях. Саме ж миловаріння можна назвати і мистецтвом, і корисною справою. У цьому процесі є можливість втілити найрізноманітніші забаганки автора та споживача. А найсміливіші комбінації інгредієнтів дозволять створювати неймовірні зразки мила ручної роботи, збагачені вітамінами, мінералами і корисними оліями. До прикладу, тематичний набір невибагливих на перший погляд виробів може бути чудовим подарунком, який точно стане у нагоді кожному, — розповіла майстриня.



Леся МІНІБАЄВА.

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