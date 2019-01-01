Поліція відкрила кримінал через погрози спалити автівки працівникам Луцькради





Про це повідомляє



Так, учора, 11 грудня, в мережі Інтернет та ЗМІ було оприлюднено інформацію про погрози знищення чи пошкодження майна, зокрема, підпалу автомобілів працівникам Луцької міської ради. Також з цього приводу до поліції з проханням про реагування надійшов офіційний лист від секретаря Луцької міської ради.



Зауважимо, місцеві ЗМІ повідомляли, що погрожували працівникам Луцькради підприємці Центрального ринку через перенесення базару на ЛПЗ. Сьогодні,



Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.



Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом погроз працівникам Луцької міської ради поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області. Так, учора, 11 грудня, в мережі Інтернет та ЗМІ було оприлюднено інформацію про погрози знищення чи пошкодження майна, зокрема, підпалу автомобілів працівникам Луцької міської ради. Також з цього приводу до поліції з проханням про реагування надійшов офіційний лист від секретаря Луцької міської ради.Зауважимо, місцеві ЗМІ повідомляли, що погрожували працівникам Луцькради підприємці Центрального ринку через перенесення базару на ЛПЗ. Сьогодні, 12 грудня, підприємці планували мітинг під міськрадою.Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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