На Волині «на гарячому» спіймали «чорних лісорубів»





Про випадок одразу повідомили у місцевий відділ поліції, - інформує

Спільними діями державної лісової охорони та правоохоронців вдалося встановити особу, яка вчинила порушення. На території Черченської сільської ради виявили незаконно добуту лісопродукцію і транспорт, яким здійснювалося її вивезення з місця порубки. І крадену деревину, і трактор вилучили.



Орієнтовна сума збитків при цьому становить у межах 55 тисяч гривень, за що передбачена кримінальна відповідальність.



За фактом тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Бузаківському лісництві під час рейду.Про випадок одразу повідомили у місцевий відділ поліції, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Спільними діями державної лісової охорони та правоохоронців вдалося встановити особу, яка вчинила порушення. На території Черченської сільської ради виявили незаконно добуту лісопродукцію і транспорт, яким здійснювалося її вивезення з місця порубки. І крадену деревину, і трактор вилучили.Орієнтовна сума збитків при цьому становить у межах 55 тисяч гривень, за що передбачена кримінальна відповідальність.За фактом тривають слідчі дії.

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