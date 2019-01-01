На Волині «на гарячому» спіймали «чорних лісорубів»
Сьогодні, 15:24
Працівники лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Бузаківському лісництві під час рейду.
Про випадок одразу повідомили у місцевий відділ поліції, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Спільними діями державної лісової охорони та правоохоронців вдалося встановити особу, яка вчинила порушення. На території Черченської сільської ради виявили незаконно добуту лісопродукцію і транспорт, яким здійснювалося її вивезення з місця порубки. І крадену деревину, і трактор вилучили.
Орієнтовна сума збитків при цьому становить у межах 55 тисяч гривень, за що передбачена кримінальна відповідальність.
За фактом тривають слідчі дії.
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Про випадок одразу повідомили у місцевий відділ поліції, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Спільними діями державної лісової охорони та правоохоронців вдалося встановити особу, яка вчинила порушення. На території Черченської сільської ради виявили незаконно добуту лісопродукцію і транспорт, яким здійснювалося її вивезення з місця порубки. І крадену деревину, і трактор вилучили.
Орієнтовна сума збитків при цьому становить у межах 55 тисяч гривень, за що передбачена кримінальна відповідальність.
За фактом тривають слідчі дії.
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