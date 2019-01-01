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У західних областях України будуть сильні пориви вітру

У західних областях України будуть сильні пориви вітру
В Україні 13 грудня очікують ускладнення погодних умов. Відтак, синоптики прогнозують у західних областях сильні пориви вітру.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 13 грудня у західних областях та на Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, пориви, вітер
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