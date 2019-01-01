Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-16:00ФОП Миц Н.Д. майстерня с. Федорівка с. Федорівка вул. Володимирська, 1-20, Набережна,м. Вол.-Вол., вул.: Мономаха, 34а, 40, 42, 44Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:00смт.Іваничі вул.Механізаторів, Луцька 1-25.1. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський,вул. Ковельська1. ПЛ10 кВ Л84-01 09:00-16:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` - база2. ПЛ0,4 кВ від КТП-59 09:00-16:00 с.Пальче - клуб,поштаФОП Бочарова Лідія Антонівна - торговий кіоскКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктСвято-Покровська громада УПЦ - церкваВідділ освіти Ківерцівської РДА - школа с.Пальче вул.Мирна, вул.Садова,1-6,Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-147 9:00-16:00с.Запусти вул. Центральна.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ЗТП-92 11:00 – 16:00 Побут,. Магазини,Будинок школяра , Стоматполіклініка,СБУ м.ЛюбомльКраезнавчий музейПрокуратураГоловне управління статистики у Вол.областіПП "Асторія"АптекаТоргово-кулінарний комплексМагазин "Наш край"Магазин "Канцтовари" м.Любомль вул.:Незалежності, (весь центр)Любешівський районВимкнень споживачів не запланованоМаневицький районВимкнень споживачів не запланованомісто НововолинськВимкнень споживачів не запланованоРатнівський районВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського, Героїв УПА,2-15, Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська вул.Молодіжна,52-30а, 37-15, Тиха, 10А6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-508 9:00-17:00 с.Тристень церква , клуб. с.Тристень вул.Незалежності, 6-42.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11. 9:00-17:00м.Рожище вул.Калнишевського, 31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка,12-26,13-21, Жуковського,29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика.1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 14:00-16:00 школа с Поліське, база відпочинку Об"єднана, Нацбанку, Хвиля, Мисливська с Брунетівка- поністю,Вимкнень споживачів не заплановано