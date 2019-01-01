Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
ФОП Миц Н.Д. майстерня с. Федорівка с. Федорівка вул. Володимирська, 1-20, Набережна,
м. Вол.-Вол., вул.: Мономаха, 34а, 40, 42, 44
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-15:00
смт.Іваничі вул.Механізаторів, Луцька 1-25.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський,
вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ10 кВ Л84-01 09:00-16:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` - база
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-59 09:00-16:00 с.Пальче - клуб,пошта
ФОП Бочарова Лідія Антонівна - торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Свято-Покровська громада УПЦ - церква
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа с.Пальче вул.Мирна, вул.Садова,1-6,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. КТП-147 9:00-16:00
с.Запусти вул. Центральна.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-92 11:00 – 16:00 Побут,. Магазини,
Будинок школяра , Стоматполіклініка,
СБУ м.Любомль
Краезнавчий музей
Прокуратура
Головне управління статистики у Вол.області
ПП "Асторія"
Аптека
Торгово-кулінарний комплекс
Магазин "Наш край"
Магазин "Канцтовари" м.Любомль вул.:Незалежності, (весь центр)
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського, Героїв УПА,2-15, Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська вул.Молодіжна,52-30а, 37-15, Тиха, 10А
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-508 9:00-17:00 с.Тристень церква , клуб. с.Тристень вул.Незалежності, 6-42.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Калнишевського, 31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка,12-26,13-21, Жуковського,29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 14:00-16:00 школа с Поліське, база відпочинку Об"єднана, Нацбанку, Хвиля, Мисливська с Брунетівка- поністю,
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
ФОП Миц Н.Д. майстерня с. Федорівка с. Федорівка вул. Володимирська, 1-20, Набережна,
м. Вол.-Вол., вул.: Мономаха, 34а, 40, 42, 44
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-15:00
смт.Іваничі вул.Механізаторів, Луцька 1-25.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський,
вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ10 кВ Л84-01 09:00-16:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` - база
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-59 09:00-16:00 с.Пальче - клуб,пошта
ФОП Бочарова Лідія Антонівна - торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Свято-Покровська громада УПЦ - церква
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа с.Пальче вул.Мирна, вул.Садова,1-6,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. КТП-147 9:00-16:00
с.Запусти вул. Центральна.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-92 11:00 – 16:00 Побут,. Магазини,
Будинок школяра , Стоматполіклініка,
СБУ м.Любомль
Краезнавчий музей
Прокуратура
Головне управління статистики у Вол.області
ПП "Асторія"
Аптека
Торгово-кулінарний комплекс
Магазин "Наш край"
Магазин "Канцтовари" м.Любомль вул.:Незалежності, (весь центр)
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського, Героїв УПА,2-15, Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська вул.Молодіжна,52-30а, 37-15, Тиха, 10А
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-508 9:00-17:00 с.Тристень церква , клуб. с.Тристень вул.Незалежності, 6-42.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Калнишевського, 31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка,12-26,13-21, Жуковського,29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 14:00-16:00 школа с Поліське, база відпочинку Об"єднана, Нацбанку, Хвиля, Мисливська с Брунетівка- поністю,
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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