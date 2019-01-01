ЗНО для вчителів стане обов'язковим
Сьогодні, 19:40
За п’ять-шість років сертифікація вчителів повинна стати обов’язковою для усіх педагогічних працівників. Пробні тести вже пройшли 863 педагоги.
Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", - повідомляє "24 канал".
На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно.
"Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою", – розповіла міністерка освіти.
За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.
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Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", - повідомляє "24 канал".
На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно.
"Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою", – розповіла міністерка освіти.
За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.
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