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ЗНО для вчителів стане обов'язковим

ЗНО для вчителів стане обов'язковим
За п’ять-шість років сертифікація вчителів повинна стати обов’язковою для усіх педагогічних працівників. Пробні тести вже пройшли 863 педагоги.

Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", - повідомляє "24 канал".

На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно.

"Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою", – розповіла міністерка освіти.

За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.

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Теги: ЗНО, вчителі, надбавка
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