ЗНО для вчителів стане обов'язковим





Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", - повідомляє



На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно.



"Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою", – розповіла міністерка освіти.



За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За п’ять-шість років сертифікація вчителів повинна стати обов’язковою для усіх педагогічних працівників. Пробні тести вже пройшли 863 педагоги.Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", - повідомляє "24 канал" На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно."Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою", – розповіла міністерка освіти.За словами, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.

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