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Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних

Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних
Національна поліція України спіймала та наразі оголошує підозру можливим фігурантам вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, - пише ТСН.

"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" - заявив він.

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Теги: Павло Шеремета, вбивство
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