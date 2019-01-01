Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних

Павла Шеремета.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, - пише ТСН.



"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" - заявив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція України спіймала та наразі оголошує підозру можливим фігурантам вбивства журналістаПро це повідомив міністр внутрішніх справна своїй сторінці у Twitter, - пише ТСН."Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" - заявив він.

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