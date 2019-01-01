Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних
Сьогодні, 16:11
Національна поліція України спіймала та наразі оголошує підозру можливим фігурантам вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, - пише ТСН.
"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" - заявив він.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, - пише ТСН.
"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" - заявив він.
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