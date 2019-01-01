В Україну приїхав російський канал: в «Європейській Солідарності» вимагають затримати та депортувати пропагандистів
Сьогодні, 16:20
«Європейська Солідарність» вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території України знімальну групу телеканалу «Звєзда».
Про це повідомляє пресслужба політичної партії "Європейська Солідарність.
Зазначають, телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України.
"Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян.
Вимагаємо також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба політичної партії "Європейська Солідарність.
Зазначають, телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України.
"Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян.
Вимагаємо також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів", - йдеться у повідомленні.
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