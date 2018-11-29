Зеленський призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 16:34
На посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області призначили Денисюк Тетяну Валеріївну.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 12 грудня.
Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ДЕНИСЮК Тетяну Валеріївну...", - йдеться у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 12 грудня.
Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ДЕНИСЮК Тетяну Валеріївну...", - йдеться у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком п'яний водій збив на смерть 22-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 16:47
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 16:44
Зеленський призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 16:34
В Україну приїхав російський канал: в «Європейській Солідарності» вимагають затримати та депортувати пропагандистів
Сьогодні, 16:20
Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних
Сьогодні, 16:11