Зеленський призначив суддю на Волинь

Денисюк Тетяну Валеріївну.



Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 12 грудня.



Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.



"Призначити у місцевих загальних судах на посади:



судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ДЕНИСЮК Тетяну Валеріївну...", - йдеться у документі.

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