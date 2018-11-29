вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський призначив суддю на Волинь

Зеленський призначив суддю на Волинь
На посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області призначили Денисюк Тетяну Валеріївну.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 12 грудня.

Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.

"Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ДЕНИСЮК Тетяну Валеріївну...", - йдеться у документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суддя, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком п'яний водій збив на смерть 22-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 16:47
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 16:44
Зеленський призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 16:34
В Україну приїхав російський канал: в «Європейській Солідарності» вимагають затримати та депортувати пропагандистів
Сьогодні, 16:20
Вбивство журналіста Шеремета: поліція затримала підозрюваних
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
Волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, хоче поновитись на роботі Волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, хоче поновитись на роботі
12 серпень, 13:53
Чому колишній волинський суддя-хабарник, якому дали 5 років тюрми, досі на волі Чому колишній волинський суддя-хабарник, якому дали 5 років тюрми, досі на волі
25 січень, 14:52
Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію
29 листопад, 2018, 10:46
Через недостовірне декларування зупинили оцінювання волинського судді Через недостовірне декларування зупинили оцінювання волинського судді
05 жовтень, 2018, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутата міськради на Волині підозрюють у розбещенні 15-річної дівчини
Сьогодні, 17:32
 0
На Волині горе-батько через несплату аліментів загримів у тюрму
Сьогодні, 17:26
 0
«Волиньгаз» оштрафували на декілька мільйонів за донарахування зайвого блакитного палива
Сьогодні, 17:23
 0
У селі під Луцьком добудовують дитячий садок. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
У Володимирі для поліцейських планують побудувати багатоповерхівку
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8