Під Луцьком п'яний водій збив на смерть 22-річного велосипедиста та втік з місця аварії

У селі Лище Луцького району внаслідок ДТП загинув 22-річний чоловік. Винуватець дорожньо-транспортної пригоди покинув місце аварії і зник у невідомому напрямку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельці загиблого Сергія Д.Зі слів одного із сусідів загиблого, ДТП трапилась у ніч з 11 на 12 грудня на початку села Лище.«Учора вночі на початку села автомобіль збив на смерть мого сусіда Сергія, який повертався додому пізно вночі. На ньому живого місця не було. Таке відчуття, ніби машина летіла з шаленою швидкістю – настільки знівечений був і велосипед, і сам Сергій. Його лише нещодавно виписали з лікарні. Є інформація, що його збив п’яний водій з Лища. Перед тим цей же водій з пасажирами вдарили авто біля заправки, а тоді вже скоїли наїзд на Сергія. У поліції знають, хто це зробив, але замовчують інформацію», - повідомляє чоловік.Односельчанка загиблого також має таку інформацію.«Учора близько 2 години ночі у ДТП загинув наш сусід – 23-річний Сергій. Він йшов біля дороги, ведучи у руках велосипед. Винуватець інциденту втік. Його розшукують», - розповідає жінка.Повідомлення підтвердили у секторі комунікації ГУПН у Волинській області:«На жаль, учора, 11 грудня, близько півночі у селі Лище трапилась ДТП із летальним наслідком. Водій на невідомому транспортному засобі збив велосипедиста 1997 року народження. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій втік з місця ДТП.Поліція за фактом смертельної ДТП розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ – мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого. Дії правоохоронців спрямовані на встановлення особи водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду», - розповів речник нацполіції