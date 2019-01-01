У селі під Луцьком добудовують дитячий садок. ФОТО





Цей садочок зможуть відвідувати діти з села Крупа, а також із сусідніх сіл – Лище, Воротнів, Підгайці і Струмівка. Найближчий садок розташований в Підгайцях і він – завжди переповнений, - пише



Загальна вартість будівництва дитсадка в Крупі – 38,9 мільйонів гривень. Цей об’єкт потрапив у перелік інвестиційних проектів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку.



Нещодавно з державного бюджету надійшли кошти – 20 мільйонів гривень, тож це дало змогу пожвавити темпи будівництва. Крім того, допомагає працювати і неприродньо тепла для зими погода.

В’ячеслав Рубльов, народний депутат

«Ще на початку року було затверджено фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Проте дуже довго гроші не надходили. Це було пов’язано із виборами президента, потім парламенту. Своїх грошей, які на садок виділила ОТГ, уже не вистачало. Підрядники і представники ОТГ звернулися до нас, волинських народних депутатів, а ми – до Кабінету міністрів, щоб вирішити це питання.



У Луцькому районі, напевно, це перший садочок за часів незалежності, який зводиться з нуля», — розповідає народний депутат В'ячеслав Рубльов.



Наразі уже закінчили будувати «коробку», встановили пластикові вікна, зробили сучасний дах, перекриття, а всередині – залили стяжку і почали шпаклювати стіни.



При створені проєкту дотримувалися тільки сучаних тенденцій. Навесні планують оздобити фасад яскравими малюнками.

Андрій Разумовський, представник підрядника

«Всередині садочок дуже великий, розрахований на 105 місць, але дітей, очевидно, буде навіть більше. Є ігрові кімнаті, які обладнані теплою підлогою, вже готовий актовий та спортивний зал. Навколо – велика територія для прогулянок.



На вулиці ми плануємо встановити дитячий майданчик, весною почати озеленення території, посадити дерева та квіти. Також уже почали будувати твердопаливну котельню, щоб в садочку завжди було тепло і комфортно», — розповідає представник підрядника Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Крупа Підгайцівської ОТГ триває будівництво дитячого садка на 105 місць. Щодня на об'єкті працює понад 100 людей, щоб встигнути до кінця року закінчити зовнішні роботи.Цей садочок зможуть відвідувати діти з села Крупа, а також із сусідніх сіл – Лище, Воротнів, Підгайці і Струмівка. Найближчий садок розташований в Підгайцях і він – завжди переповнений, - пише Перший Загальна вартість будівництва дитсадка в Крупі – 38,9 мільйонів гривень. Цей об’єкт потрапив у перелік інвестиційних проектів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку.Нещодавно з державного бюджету надійшли кошти – 20 мільйонів гривень, тож це дало змогу пожвавити темпи будівництва. Крім того, допомагає працювати і неприродньо тепла для зими погода.«Ще на початку року було затверджено фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Проте дуже довго гроші не надходили. Це було пов’язано із виборами президента, потім парламенту. Своїх грошей, які на садок виділила ОТГ, уже не вистачало. Підрядники і представники ОТГ звернулися до нас, волинських народних депутатів, а ми – до Кабінету міністрів, щоб вирішити це питання.У Луцькому районі, напевно, це перший садочок за часів незалежності, який зводиться з нуля», — розповідає народний депутатНаразі уже закінчили будувати «коробку», встановили пластикові вікна, зробили сучасний дах, перекриття, а всередині – залили стяжку і почали шпаклювати стіни.При створені проєкту дотримувалися тільки сучаних тенденцій. Навесні планують оздобити фасад яскравими малюнками.«Всередині садочок дуже великий, розрахований на 105 місць, але дітей, очевидно, буде навіть більше. Є ігрові кімнаті, які обладнані теплою підлогою, вже готовий актовий та спортивний зал. Навколо – велика територія для прогулянок.На вулиці ми плануємо встановити дитячий майданчик, весною почати озеленення території, посадити дерева та квіти. Також уже почали будувати твердопаливну котельню, щоб в садочку завжди було тепло і комфортно», — розповідає представник підрядника

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