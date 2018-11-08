У Володимирі для поліцейських планують побудувати багатоповерхівку
Сьогодні, 17:06
У Володимирі-Волинському планують побудувати багатоповерхівку для потреб працівників місцевого відділу поліції.
Про це стало відомо під час засідання сесії Володимир-Волинської міської ради 12-го грудня, - пише Буг.
Депутати одноголосно проголосували за проєкт рішення про виділення земельної ділянки під будівництво.
Як розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, йдеться про земельну ділянку на вулиці Луцькій, неподалік від будівлі колишнього молокозаводу. Земля виділяється Головному управлінню поліції у Волинській області. Воно буде і замовником робіт.
Квартир буде приблизно 50, зазначив Петро Саганюк. Їх отримають працівники місцевого відділу поліції.
Як зазначив Бобик, квартири надаватимуться згідно з чергою. Є черга у відділі поліції, також працівники стоять на черзі на отримання житла у міській раді.
“Це потрібно з метою соціального забезпечення працівників поліції і утримання кадрів. Є черга працівників, які дублюються в міськраді. В нас, наприклад він перший, у міськраді 32-ий “, – розповів начальник поліції.
Станом на сьогодні у відділі поліції працює 96 працівників.
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Про це стало відомо під час засідання сесії Володимир-Волинської міської ради 12-го грудня, - пише Буг.
Депутати одноголосно проголосували за проєкт рішення про виділення земельної ділянки під будівництво.
Як розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, йдеться про земельну ділянку на вулиці Луцькій, неподалік від будівлі колишнього молокозаводу. Земля виділяється Головному управлінню поліції у Волинській області. Воно буде і замовником робіт.
Квартир буде приблизно 50, зазначив Петро Саганюк. Їх отримають працівники місцевого відділу поліції.
Як зазначив Бобик, квартири надаватимуться згідно з чергою. Є черга у відділі поліції, також працівники стоять на черзі на отримання житла у міській раді.
“Це потрібно з метою соціального забезпечення працівників поліції і утримання кадрів. Є черга працівників, які дублюються в міськраді. В нас, наприклад він перший, у міськраді 32-ий “, – розповів начальник поліції.
Станом на сьогодні у відділі поліції працює 96 працівників.
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