На Волині горе-батько через несплату аліментів загримів у тюрму

На Волині за ухилення від сплати аліментів чоловік на понад рік втрапив за ґрати.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Луцький міськрайонний суд призначив 35-річному мешканцю селища Рокині, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки, покарання у виді позбавлення волі.Відомо, що чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів у 2014 році. Окрім того, він був двічі судимий за шахрайство й звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2018 року умовно-достроково.Не сплачуючи аліментів із 2016 року, горе-батько заборгував на утримання дитини понад 19 тисяч гривень.У ході досудового розслідування кримінального провадження він погасив цю заборгованість, проте суд, визнавши його винним у злісному ухиленні від сплати аліментів та приєднавши до покарання, призначеного за це, частину невідбутого покарання за попереднім вироком, призначив йому остаточне покарання у виді 1 року й 1 місяця позбавлення волі.До слова, згідно з санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, -карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.