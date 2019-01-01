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Депутата міськради на Волині підозрюють у розбещенні 15-річної дівчини

Депутата міськради на Волині підозрюють у розбещенні 15-річної дівчини
Прокурор Волинської області повідомив депутату однієї з місцевих рад області про підозру в незаконному проникненні у житло й розбещенні неповнолітньої.

На початку серпня 2019 року обранець громади проник у житловий будинок сусідів та, скориставшись відсутністю у ньому дорослих, застосовуючи фізичну силу, вчинив розпусні дії щодо 15-річної дівчинки.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Довідково: Згідно із санкцією ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: депутат, розбещення, Волинь
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