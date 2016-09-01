У волинського поліцейського під час обшуку вдома знайшли велику партію психотропів

Поліцейського на Волині підозрюють у вчиненні наркозлочинів.Так, з березня по липень 2019 року задокументували 3 епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - інформує пресслужба прокуратури області.Окрім того, під час обшуку в будинку, в якому проживає правоохоронець, вилучили психотроп у великих розмірах.Поліцейському повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою і другою статті 307 Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.