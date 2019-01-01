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Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*

Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*
Арена розваг "GeneratorCity" запрошує всіх охочих навчитися кататися, або підвищити свої навички катання на роликових ковзанах в професійній "Школі роллера".

Професійні інструктори з багаторічним досвідом навчатимуть охочих кататися на роликових ковзанах за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються на вікові категорії: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років.

Курс одного рівня складається з 8 занять (2 заняття в тиждень).
Тривалість одного заняття: 1 година 30 хвилин.

З детальною програмою "Школи роллера" можна ознайомитися на касі або у інструкторів арени розваг "GeneratorCity".

Заняття будуть проходити весело з інтерактивами, іграми та приємними подарунками.

Після проходження програми одного з рівнів видають сертифікат про проходження “Школи роллера”.

Вартість одного заняття = вартості входу на арену розваг.
Записатися в "Школу роллера" можна на касі арени розваг або за телефоном: 067 334 50 86.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 2-й поверх.


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Теги: ТРЦ ПортCity, школа роллера, «GeneratorCity»
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