Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*

Арена розваг "GeneratorCity" запрошує всіх охочих навчитися кататися, або підвищити свої навички катання на роликових ковзанах в професійній "Школі роллера".Професійні інструктори з багаторічним досвідом навчатимуть охочих кататися на роликових ковзанах за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються на вікові категорії: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років.Курс одного рівня складається з 8 занять (2 заняття в тиждень).Тривалість одного заняття: 1 година 30 хвилин.З детальною програмою "Школи роллера" можна ознайомитися на касі або у інструкторів арени розваг "GeneratorCity".Заняття будуть проходити весело з інтерактивами, іграми та приємними подарунками.Після проходження програми одного з рівнів видають сертифікат про проходження “Школи роллера”.Вартість одного заняття = вартості входу на арену розваг.Записатися в "Школу роллера" можна на касі арени розваг або за телефоном: 067 334 50 86.Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 2-й поверх.