18-річній дівчині з Ковеля куплять житло





Таке рішення прийняли депутати сьогодні, 12 грудня, на засіданні виконавчого комітет, - йдеться



У грудні Ковель отримав цільову субвенцію з державного бюджету. Міська комісія з формування пропозицій щодо її спрямування на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, розглянула подання управління соціального захисту населення.



В ньому йшлося про виділення цих коштів вісімнадцятирічній Анні Ф., яка позбавлена батьківського піклування, перебуває першою на квартирному обліку осіб, що мають відповідний статус. Нині дівчина мешкає у соціальному житлі.



Анна написала заяву про призначення та виплату їй грошової компенсації для купівлі квартири. Ковельчанка вже розпочала підбирати собі оселю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісімнадцятирічній ковельчанці, позбавленій батьківського піклування, виплатять грошову компенсацію для придбання житлаТаке рішення прийняли депутати сьогодні, 12 грудня, на засіданні виконавчого комітет, - йдеться на сайті Ковельської міської ради. У грудні Ковель отримав цільову субвенцію з державного бюджету. Міська комісія з формування пропозицій щодо її спрямування на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, розглянула подання управління соціального захисту населення.В ньому йшлося про виділення цих коштів вісімнадцятирічній Анні Ф., яка позбавлена батьківського піклування, перебуває першою на квартирному обліку осіб, що мають відповідний статус. Нині дівчина мешкає у соціальному житлі.Анна написала заяву про призначення та виплату їй грошової компенсації для купівлі квартири. Ковельчанка вже розпочала підбирати собі оселю.

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