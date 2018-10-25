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18-річній дівчині з Ковеля куплять житло

18-річній дівчині з Ковеля куплять житло
Вісімнадцятирічній ковельчанці, позбавленій батьківського піклування, виплатять грошову компенсацію для придбання житла

Таке рішення прийняли депутати сьогодні, 12 грудня, на засіданні виконавчого комітет, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

У грудні Ковель отримав цільову субвенцію з державного бюджету. Міська комісія з формування пропозицій щодо її спрямування на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, розглянула подання управління соціального захисту населення.

В ньому йшлося про виділення цих коштів вісімнадцятирічній Анні Ф., яка позбавлена батьківського піклування, перебуває першою на квартирному обліку осіб, що мають відповідний статус. Нині дівчина мешкає у соціальному житлі.

Анна написала заяву про призначення та виплату їй грошової компенсації для купівлі квартири. Ковельчанка вже розпочала підбирати собі оселю.

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Теги: Ковель, житло, соціальний проект
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