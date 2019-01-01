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«Волинь» залишили шестеро гравців

«Волинь» залишили шестеро гравців
У футбольному клубі «Волинь» сталися кадрові перестановки.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, після закінчення першого кола Першої ліги розташування «Волині» покинули шестеро футболістів. Догравати сезон «Волинь» буде вже без Міхи Горопевшека, Віталія Пономаря, Назара Мельничука, Євгена Непляха, Андрія Стрижеуса та Ярослава Котлярова.

Головний тренер Андрій Тлумак, керівництво, тренерський штаб та персонал ФК «Волинь» дякує дякує хлопцям за плідну співпрацю, за те, що були невід’ємною частиною луцької футбольної родини.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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