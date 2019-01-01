Волинського письменника нагородили в Білорусі





Про це повідомляє Буквоїд.



Разом з Василем Слапчуком найвищої відзнаки Мінського міського відділення Спілки письменників Білорусі – медалі класика білоруської літератури Максима Богдановича удостоївся видатний український аграрій, публіцист, Герой України, Почесний громадянин Чернігівської області Леонід Яковишин з Чернігівщини.



Василя Слапчука та Леоніда Яковишина нагородили за великий внесок у літературу та публіцистику, зміцнення творчого українсько-білоруського співробітництва, дружню популяризацію Білорусі в Україні.



Як відомо, Василь Слапчук - знаний український письменник, науковець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин міста Луцька і Волині.

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