Волинського письменника нагородили в Білорусі
Сьогодні, 02:23
Відомого волинського письменника Василя Слапчука нагородили високою нагородою в Білорусі.
Про це повідомляє Буквоїд.
Разом з Василем Слапчуком найвищої відзнаки Мінського міського відділення Спілки письменників Білорусі – медалі класика білоруської літератури Максима Богдановича удостоївся видатний український аграрій, публіцист, Герой України, Почесний громадянин Чернігівської області Леонід Яковишин з Чернігівщини.
Василя Слапчука та Леоніда Яковишина нагородили за великий внесок у літературу та публіцистику, зміцнення творчого українсько-білоруського співробітництва, дружню популяризацію Білорусі в Україні.
Як відомо, Василь Слапчук - знаний український письменник, науковець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин міста Луцька і Волині.
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Про це повідомляє Буквоїд.
Разом з Василем Слапчуком найвищої відзнаки Мінського міського відділення Спілки письменників Білорусі – медалі класика білоруської літератури Максима Богдановича удостоївся видатний український аграрій, публіцист, Герой України, Почесний громадянин Чернігівської області Леонід Яковишин з Чернігівщини.
Василя Слапчука та Леоніда Яковишина нагородили за великий внесок у літературу та публіцистику, зміцнення творчого українсько-білоруського співробітництва, дружню популяризацію Білорусі в Україні.
Як відомо, Василь Слапчук - знаний український письменник, науковець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин міста Луцька і Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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