Бійці луцького клубу стали чемпіонами світу з козацького двобою. ФОТО

Бійці спортивного клубу "Воїн" стали чемпіонами світу з козацького двобою за правилами ММА.Турнір відбувався у Харкові, - йдеться на сторінці клубу.Змагання проводилися у двох дисциплінах - козацькому двобої за правилами ММА та грепплінгу.Так, золоті нагороди вибороли(2 золотих медалі з козацького двобою та грепплінгу),(2 золотих),(з грепплінгу) іКрім того, Вадим Ковальський завоював срібло з козацького двобою, аЮрій Пасич з грепплінгу.Бронзові нагороди виборолиЯк розповів тренер з ударної техніки СК "Воїн", змагання були проведені на високому рівні і зібрали потужних перспективних спортсменів. Особливої уваги, на думку тренера, заслуговують "воїни" Андрій Місюк та Іван Поремчук, які здобули по дві золоті медалі."Іван Поремчук провів 4 поєдинки, три з яких завершив нокаутом. Стас Святченко теж відправив у нокаут свого суперника у фінальному поєдинку. Серед дорослих найкращим звісно був наш Олексій Бондаренко. Усі його бої завершилися достроково - нокаутами конкурентів", - розповів Дмитро Василенко.