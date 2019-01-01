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Бійці луцького клубу стали чемпіонами світу з козацького двобою. ФОТО

Бійці луцького клубу стали чемпіонами світу з козацького двобою. ФОТО
Бійці спортивного клубу "Воїн" стали чемпіонами світу з козацького двобою за правилами ММА.

Турнір відбувався у Харкові, - йдеться на сторінці клубу.

Змагання проводилися у двох дисциплінах - козацькому двобої за правилами ММА та грепплінгу.

Так, золоті нагороди вибороли Олексій Бондаренко, Максим Чайковський,, Андрій Місюк (2 золотих медалі з козацького двобою та грепплінгу), Юрій Пасич, Іван Поремчук (2 золотих), Вадим Ковальський (з грепплінгу) і Стас Святченко.

Крім того, Вадим Ковальський завоював срібло з козацького двобою, а
Юрій Пасич з грепплінгу.

Бронзові нагороди вибороли Віталій Волошанюк, Артур Семенюк, Назар Юскевич.

Як розповів тренер з ударної техніки СК "Воїн" Дмитро Василенко, змагання були проведені на високому рівні і зібрали потужних перспективних спортсменів. Особливої уваги, на думку тренера, заслуговують "воїни" Андрій Місюк та Іван Поремчук, які здобули по дві золоті медалі.

"Іван Поремчук провів 4 поєдинки, три з яких завершив нокаутом. Стас Святченко теж відправив у нокаут свого суперника у фінальному поєдинку. Серед дорослих найкращим звісно був наш Олексій Бондаренко. Усі його бої завершилися достроково - нокаутами конкурентів", - розповів Дмитро Василенко.

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Теги: спорт, ММА, Чемпіонат світу, СК "Воїн"
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